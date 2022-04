Rose: Daliśmy z siebie wszystko

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 22:01 źródło: Legia Warszawa

- Nie wiem, czy był to mój najlepszy mecz w Legii, ale czułem się bardzo dobrze - mówi po meczu z Lechem Poznań Lindsay Rose.



- Kiedy gram regularnie, czuję, że moje ciało jest we właściwej dyspozycji. Coraz lepiej rozumiem się też z partnerami z obrony. Czułem się naprawdę dobrze.



- To był wielki mecz, przed tysiącami kibiców. Lech naciskał na początku. W każdym meczu takiej wagi musisz przetrwać ten ciężki moment i my wróciliśmy do gry w dobrym stylu.



- To dla nas ważny punkt, zdobyty na terenie zespołu, który gra o mistrzostwo. Chcieliśmy wygrać to spotkanie, bo Legia chce wygrać zawsze. Podtrzymaliśmy serię ligową, daliśmy z siebie wszystko. W ostatnim meczu pucharowym zostawiliśmy wiele wysiłku, Lech miał jeden dzień więcej na odpoczynek, a to też ma znaczenie. Musimy być fair i docenić ten punkt.