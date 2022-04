Urazy Sokołowskiego i Lopesa

W spotkaniu z Lechem Poznań kontuzji doznali Patryk Sokołowski i Rafael Lopes . Pierwszy z nich zderzył się w powietrzu z Radosławem Murawskim, przez co rozbił głowę i przez kilkanaście minut kontynuował grę z opatrunkiem na głowie. Przy kolejnym zderzeniu musiał już opuścić murawę, gdyż raz jeszcze zalał się krwią. Z kolei Lopes zszedł z murawy w drugiej połowie. Najprawdopodobniej jest to uraz mięśniowy. fot. Mishka / Legionisci.com

legionista - 58 minut temu, *.net.pl popatrzcie na powtórki Sokołowski wyskakuje do piłki a Kownacka uderza go w głowę gówniarz Sylwestrzak nie widzi, kolejny po Frankowskiej z zakazem na Legię. odpowiedz

Urs72 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Brawo za wynik odpowiedz

L - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Szacun Patryk za to, że grałeś z rozbitą głową i cały czas nie unikałeś walki. odpowiedz

chrisSiekierki - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Obaj zagrali dobrze a Sokołowski z rozbitą głową nie unikał walki... Tak ma właśnie wyglądać Legia oprócz gry w piłkę trzeba nieraz podjąć walkę na tzw. łokcie a nie pękać bo przeciwnik kopnął w kostkę. odpowiedz

Luk - 57 minut temu, *.o2.cz @chrisSiekierki: dokładnie.szacu





nek dla Sokołowskiego . Nazwisko zobowiązuje. Fajnie to wszystko wyglądało,Kapustka i Wszołek jak by grali to byśmy ich pojechali. Lech nie będzie mistrzem, grali u siebie a zremisowali w kiepskim stylu,to L przy odrobinie szczęścia by wygrała.Rakow gra dużo lepszą piłkę. odpowiedz

Byniu - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Widać,że Patryk dobrze rozumiał jaką wagę miał ten mecz.Grał nawet z rozbitą głową.Lopes też się nie oszczędzał.Szacunek odpowiedz

