Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 9 kwietnia 2022 r. 21:08 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi zremisowali 2-2 z liderującą Jagiellonią, dwukrotnie odrabiając stratę bramkową. Zespół U16 pokonał 5-2 Deltę Warszawa. W ekstralidze U14 SEMP wygrał z Legią 2-1, natomiast w I lidze mazowieckiej U14 zespół LSS odniósł zwycięstwo 5-1 nad Płomieniem Dębe Wielkie '08. Równie udanie pokazały się drużyny U13 Akademii i LSS, jak również zespół U12 złożony dziś z graczy rocznika 2010 i 2011. Swoje pierwsze mecze ligowe rozegrały też najmłodsze zespoły Legia Soccer Schools.



CLJ U17: Jagiellonia Białystok SSA 2-2 (1-0) Legia Warszawa U17

Gole:

1-0 38 min. Jan Faberski

1-1 51 min. Maciej Bochniak (as. Szymon Grączewski)

2-1 54 min. Jan Faberski

2-2 77 min. Kacper Bogusiewicz b.a.



Legia: Jan Sobczuk – Franciszek Saganowski [06](46' Bartosz Krasuski), Bartosz Płocki, Hubert Dorczyk, Rafał Boczoń [06] – Filip Rejczyk [06], Kacper Bogusiewicz [06], Szymon Grączewski – Wiktor Puciłowski, Tomasz Rojkowski [06](79' Ignacy Morawski), Jakub Kowalski [06](46' Maciej Bochniak)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Tomasz Bąbel



Ekstraliga U16: Legia U16 5-2 (1-1) Delta Warszawa 06

Gole:

1-0 24 min. Antoni Majchrowski (as. Oskar Melich)

1-1 34 min. Jakub Zaleski (po rzucie rożnym)

2-1 47 min. Antoni Majchrowski (as. Cyprian Pchełka)

3-1 59 min. Karol Kosiorek (as. Antoni Majchrowski)

4-1 62 min. Jakub Adkonis (as. Antoni Majchrowski)

4-2 65 min. Maksim Konanau b.a.

5-2 86 min. Cyprian Pchełka (as. Oskar Melich)



Strzały (celne): Legia 17 (12) - Delta 5 (4)



Legia: Hubert Nowak (46' Wojciech Banasik) – Karol Kosiorek, Dominik Szala, Bartosz Dembek, Oliwier Olewiński – Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07](66' Miłosz Kaczmarek [07]), Oskar Melich – Antoni Majchrowski, Mateusz Gierałtowski (65' Max Pawłowski) [07], Cyprian Pchełka

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



Ekstraliga U14: SEMP Ursynów 08 2-1 (0-0) Legia U14

Gole:

1-0 48 min.

2-0 54 min.

2-1 60 min. Daniel Wyrozumski (as. Daniel Foks)



Legia: Marcel Grzejda, Jan Bienduga - Oliwier Puto, Maks Dołowy, Marceli Żek, Filip Nieckarz, Antoni Sobolewski, Mikołaj Jasiński, Piotr Bzducha, Daniel Foks, Daniel Wyrozumski, Maciej Chojnowski, Marcel Kiełbasiński, Patryk Mackiewicz, Bartłomiej Leszczyński

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



I liga Maz. U14: Legia Soccer Schools U14 5-1 (2-1) Płomień Dębe Wielkie '08

Gole:

1-0 22 min. Jakub Drzazga (as.Adam Tołwiński)

2-0 26 min. Norbert Augustyniak (as. Kuba Kuciński)

2-1 28 min.

3-1 63 min. Jakub Drzazga (as. Kacper Danis)

4-1 76 min. Kuba Kuciński po solowej akcji

5-1 77 min. Kacper Danis b.a., po przechwycie



LSS: Filip Bonk - Krzysztof Oracz, Fabian Radziński, Kosma Sekula, Oskar Kurc, Adam Kulicki, Patryk Ciborowski (54' Kuba Kuciński), Norbert Augustyniak, Kuba Kuciński (41' Kacper Danis), Adam Tołwiński, Jakub Drzazga

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



Legia U13 - Znicz Pruszków 2009B



Strzały (celne): Legia LSS 17 (12) - Znicz II 5 (4)



Legia: Denys Stoliarenko, Aleksander Marciniak, Edo von Brandt-Echemendigaray, Jan Rodak, Mateusz Pawłowski [10], Piotr Bartnicki, Norbert Merchel, Olivier Ziembicki, Mateusz Strzelecki, Oskar Maj

Trener: RAfał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



SEMP II Ursynów - Legia LSS U13



Legia U12 - AP Żyrardowianka Żyrardów 2010



Strzały (celne): Legia 25 (13) - Żyrardowianka 5 (3)



Legia: Olaf Szczęsny - Olivier Pruszyński, Dawid Rodak, Kacper Jaczewski, Nicodeme Chodkowski [11], Oskar Putrzyński, SZymon Wlazło [11], Stefan Podgórski [11], Krzysztof Krzemiński, Filip Wancerz [11]

Zespół prowadzili dziś: trener Łukasz Listwan oraz trener Patryk Seppelt-Gorajewski



Legia LSS U12 - Football Talents Warszawa 2010