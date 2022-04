Wyniki Kielana w turnieju w Monastyrze

Tenisista Legii Warszawa, Szymon Kielan wystąpił w ostatnich dniach w turnieju ITF M15 w Monastyrze (korty twarde, 15 tys. $ w puli nagród), gdzie w singlu dotarł do finału. Już pierwszej rundzie Kielan pokonał turniejową jedynkę, Charlesa Brooma, zaś w finale legionista przegrał z Belgiem, Jorisem de Loorem 4-6, 3-6. W deblu, w parze z Martynem Pawelskim dotarli do półfinału. Trenerem Szymona jest Piotr Gadomski. Przed zawodnikiem dwa turnieje w Tunezji. Wyniki Szymona Kielana w singlu: I runda: Szymon Kielan - Constantin Frantzen (Niemcy) 6-3, 7-5 II runda: Szymon Kielan - Hugo Pontico (Francja) 6-1, 6-3 1/4 finału: Szymon Kielan - Charles Broom (Wielka Brytania) 6-2, 7-5 1/2 finału: Szymon Kielan - Maxence Beauge (Francja) 6-3, 6-4 Finał: Szymon Kielan - Joris de Loore (Belgia) 4-6, 3-6 Wyniki Szymona Kielana w deblu: I runda: Szymon Kielan/Martyn Pawelski - Ruben Hartig/Elias Julian Werner (Niemcy) 6-2, 6-1 1/4 finału: Szymon Kielan/Martyn Pawelski - Maxence Beauge/Ronan Joncour (Francja) 2-6, 7-5, 10-8 1/2 finału: Szymon Kielan/Martyn Pawelski - Zhe Li/Bu Yunchaokete (Chiny) w.o.

