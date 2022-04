Koszykówka

Wyniki legionistów w półfinałach MP U-17

Niedziela, 10 kwietnia 2022 r. 18:24 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy młodsi koszykarskiej Legii nie zdołali wywalczyć awansu do turnieju finałowego mistrzostw Polski do lat 17 w sezonie 2021/22. Podopieczni Tomasza Wakulskiego i Łukasza Pacochy, podczas turnieju półfinałowego w Koszalinie wygrali jedno spotkanie i doznali dwóch porażek. O braku awansu przesądziła niedzielna porażka z WKK Wrocław - mecz był niezwykle zacięty przez trzy kwarty i wydawało się, że legioniści mają szanse na końcowy triumf.



Niestety w czwartej kwarcie przewaga wrocławian nie podlegała dyskusji, choć wcześniej sędziowie popełnili kilka kuriozalnych błędów. Żałować możemy, że nasi gracze tak słabo wykonywali rzuty wolne, bowiem wynik tego meczu mógłby być zgoła odmienny. Naszym graczom należą się brawa za swoją postawę - legioniści rywalizowali często z drużynami składającymi się z graczy o rok starszych.



08.04, Koszalin: Profbud Legia Warszawa 63-79 (15-20, 11-31, 23-16, 14-12) Energa Hutnik Warszawa

Profbud Legia: Wojciech Milewski 11, Franciszek Heymer 9, Kacper Kieliszek 6, Jakub Gomółka 6, Aleksander Kornacki 6, Bartosz Kurowski 6, Kacper Gawroński 5, Tomasz Klucz 2, Olaf Górski 2, Łukasz Mordyński 1, Marcel Książek 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



Energa Hutnik: Jakub Szumert 23, Mikołaj Zawrotniak 16, Jakub Osiński 15, Wiktor Karasiński 8, Benedykt Mydłowski 7, Szymon Soszyński 6, Wojciech Gancarz 2, Karol Markiewicz 2, Szymon Słapa 0, Marcel Skiba 0, Kamil Miernicki 0, Karol Szęszoł 0.

trener: Marek Olesiewicz



09.04, Koszalin: MKKS Żak Koszalin 72-76 (23-15, 22-22, 11-23, 16-16) Profbud Legia Warszawa

MKKS: Ernest Borowski 24, Michał Krupa 19, Kacper Droździel 15, Szymon Osipik 6, Jędrzej Gwóźdź 5, Alan Barć 2, Wiktor Mataczyński 1, Filip Laryś 0, Jakub Burczak 0, Aleksander Kamieniarz 0, Olaf Derliński -.

trener: Jacek Czarnota



Profbud Legia: Kacper Gawroński 19, Aleksander Kornacki 12, Jakub Gomółka 10, Kacper Kieliszek 10, Franciszek Heymer 8, Łukasz Mordyński 7, Wojciech Milewski 5, Bartosz Kurowski 3, Marcel Książek 2, Tomasz Klucz 0, Olaf Górski 0, Mateusz Lewczak 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



10.04, Koszalin: WKK Wrocław 94-67 (12-12, 27-22, 22-22, 33-11) Profbud Legia Warszawa

WKK: Mikołaj Kowalczyk 29, Aleksy Walczak 21, Joshua Ashaolu 17, Michał Szarbatke 11, Bartosz Perczak 5, Jakub Galewski 4, Dominik Pyrda 2, Konrad Rychlik 2, Tymoteusz Twarowski 2, Kacper Żukowski 1, Maksymilian Karwik 0, Aleksander Ilnicki 0.

trener: Tomasz Niedbalski



Profbud Legia: Wojciech Milewski 14, Aleksander Kornacki 13, Kacper Kieliszek 11, Bartosz Kurowski 8, Franciszek Heymer 8, Kacper Gawroński 5, Olaf Górski 2, Tomasz Klucz 2, Jakub Gomółka 2, Łukasz Mordyński 2, Marcel Książek 0, Mateusz Lewczak 0.

trener: Tomasz Wakulski, as. Łukasz Pacocha



Wyniki pozostałych meczów:

WKK Wrocław 83-76 MKKS Żak Koszalin

Energa Hutnik Warszawa 95-61 WKK Wrocław

Energa Hutnik Warszawa 91-76 MKKS Żak Koszalin



Końcowa klasyfikacja:

1. Hutnik Warszawa

2. WKK Wrocław

--

3. Profbud Legia Warszawa

4. MKKS Żak Koszalin