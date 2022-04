Siatkówka

Play-off z faworytem rozgrywek na Mokotowie

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 11:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu play-off siatkarze Legii przegrali w Bielsku-Białej z BBTS-em 0-3, ale szczególnie w trzecim secie stawiali opór zdecydowanemu faworytowi rywalizacji. Legioniści mieli piłkę setową, ale ostatecznie przegrali tę partię 26-28. W środę na Mokotowie rozegrany zostanie mecz numer dwa. Tylko wygrana naszego zespołu pozwoli przedłużyć rywalizację do trzeciego meczu.



Zapraszamy kibiców naszego klubu do wspierania siatkarzy, którzy w tym sezonie spisują się niezwykle ambitnie. Beniaminek I ligi niespodziewanie zapewnił sobie awans do play-off w ostatniej kolejce. Wierzymy, że legioniści są w stanie sprawić jeszcze większą niespodziankę, jaką byłaby wygrana z najlepszym zespołem sezonu zasadniczego.



Początek środowego meczu o godzinie 19:00 w hali przy ulicy Niegocińskiej 2a. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali bezpośrednio przed spotkaniem. Przypominamy również o możliwości zakupu biletów-cegiełek, z których cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc dla naszej sekcji, borykającej się z problemami finansowymi.



Termin meczu: środa, 13 kwietnia 2022 roku, g. 19:00

Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów)

Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)