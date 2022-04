15-18.04: Weekendowy rozkład jazdy

W poniedziałek o 20:00 piłkarze Legii podejmować będą przy Ł3 drużynę Piasta Gliwice. Tego samego dnia, tyle że na wyjeździe (w Ostrowie Wlkp.), nasi koszykarze rozpoczną rywalizację w I rundzie play-off Energa Basket Ligi - transmisja spotkania na Emocje.TV. W Wielką Sobotę, na godzinę 14:00 zapraszamy do hali przy ul. Gładkiej na mecz naszych futsalistów z Red Dragons Pniewy. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne) do kupienia na Legiafutsal.abilet.pl. Rozkład jazdy: 15.04 g. 20:00 Jong AZ - FC Den Haag 16.04 g. 12:00 Legia II Warszawa - GKS Wikielec [LTC] 16.04 g. 15:00 UWKS Legia Warszawa - Świt Warszawa [ul. Marymoncka 42] 16.04 g. 12:30 Górnik Łęczna - Radomiak Radom 16.04 g. 14:00 Legia Warszawa - Red Dragons Pniewy [futsal, ul. Gładka 18] 16.04 g. 14:00 Olimpia Elbląg - Wisła Puławy 16.04 g. 18:00 Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź 18.04 g. 19:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz] 18.04 g. 20:00 Legia Warszawa - Piast Gliwice

