Wyniki legionistów w PP

Na obiektach WOSiR Drzonków odbyły się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym w obsadzie międzynarodowej, z udziałem reprezentantów Czech, Izraela i Ukrainy. Pod nieobecność zawodników kadry seniorskiej, którzy przebywają na obozie szkoleniowym na Litwie, szansę na wysokie lokaty mieli młodzieżowcy i juniorzy. Pola Wolska zoskała sklasyfikowana na miejscu trzecim w rywalizacji kobiet U-19 (i szóstym w klasyfikacji Open). Z kolei w rywalizacji do lat 17 zwyciężyła Katarzyna Dębska , która wyprzedziła inną klubową koleżankę, Hannę Jakubowską . W kat. U-17 triumfował Igor Radomyski . Pola Wolska uzyskała najlepszy wynik w pływaniu na 200 metrów stylem dowolnym - 2:15.21 sekundy oraz drugi wynik w jeździe konnej (298 pkt.) Wyniki legionistów: Kobiety: 6. Pola Wolska, 7. Michalina Wierzba, 8. Maja Biernacka U-19: 3. Pola Wolska U-17: 1. Katarzyna Dębska, 2. Hanna Jakubowska, 7. Aleksandra Kazubska, 9. Hanna Matusik U-17: 1. Igor Radomyski

