Wielka Sobota z Legia Futsal

Futsaliści Legii w Wielką Sobotę rozegrają ligowe spotkanie z Red Dragons Pniewy. Mecz rozpocznie się o godzinie 14:00 w hali OSiR Włochy, przy ulicy Gładkiej 18. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe dla dzieci 3-12 lat) oraz 15 zł (normalne) kupować można tutaj oraz w dniu meczu przy wejściu do hali. Legia po 23. kolejkach ekstraklasy zajmuje miejsce dziewiąte w ligowej tabeli. W sobotę nasz zespół powalczy o dziewiątą wygraną w obecnych rozgrywkach i jednocześnie awans w tabeli. Zespół z Wielkopolski zajmuje miejsce 7. i ma na swoim koncie o dwa punkty więcej od Legii. W pierwszym spotkaniu obu drużyn, rozegranym w połowie listopada, Red Dragons zwyciężyli na własnym parkiecie 6-2. Liczymy, że tym razem legioniści zrewanżują się ekipie z Pniew i wywalczy trzy punkty. Zapraszamy na spotkanie i zachęcamy do głośnego dopingu dla naszej drużyny. Termin meczu: sobota, 16 kwietnia 2022 roku, g. 14:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 10 zł (ulgowe) i 15 zł (normalne)

