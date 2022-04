Charytatywnie

Legia - Dynamo, czyli mecz o pokój

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 09:43 Woytek, źródło: Legionisci.com

We wtorek o godz. 20:30 na stadionie Legii przy ul. Łazienkowskiej zostanie rozegrany charytatywny mecz z Dynamem Kijów. Spotkanie z aktualnym mistrzem Polski będzie pierwszym w ramach europejskiego cyklu „Mecz o Pokój!”, podczas którego będą prowadzone zbiórki i licytacje na rzecz poszkodowanych wojną w Ukrainie.



Legia Warszawa i Fundacja Legii przekażą zyski z tego meczu na konto Ambasady Ukrainy w Warszawie. Środki przeznaczone zostaną na wsparcie organizacji pomagające uchodźcom wewnętrznym. Ludziom, którzy zmuszeni zostali do ucieczki przed bezpośrednimi rosyjskimi działaniami wojennymi, ale pozostali na terenie Ukrainy. Podczas spotkania Fundacja Legii będzie organizować zbiórkę i aukcje na wybrany cel charytatywny. Wejście na stadion w dniu meczu będzie możliwe od godz. 19:00. Mecz poprzedzi pokaz artystyczny, w którym wezmą udział ukraińskie artystki.



Bilety na dostępne sektory są w jednakowej cenie 30 zł. Klub udostępnił również możliwość wyboru innych cen: 40 zł, 50 zł i 100 zł. Wejściówki można kupować na bilety.legia.com







Szansa dla dublerów

W poprzednim tygodniu piłkarze Legii rozegrali dwa ciężkie spotkania, a kolejne ligowe starcie czeka ich w poniedziałek u siebie z Piastem Gliwice. Mecz z Dynamem oprócz wymiaru charytatywnego będzie więc okazją do sprawdzenia zawodników, którzy w tej rundzie rzadziej pojawiają się na boisku. Na murawie pojawią się Benjamin Verbić (wypożyczony z Dynama) i Ihor Charatin (Ukrainiec). Zabraknie natomiast tych, którzy ucierpieli na boisku w ostatnich dniach lub mają dużo rozegranych minut (Slisz, Wieteska, Pekhart, Josue, Johansson, Rose). Ponadto nie zobaczymy więc Wszołka, Sokołowskiego, Lopesa, Miszty i Nawrockiego.



Mistrzostwo, puchar, Liga Mistrzów



Dynamo jest aktualnym mistrzem, zdobywcą pucharu Ukrainy. W sezonie 2020/21 w lidze zdecydowanie, bo aż o 11 punktów, wyprzedzili Szachtara Donieck. W finale krajowego pucharu pokonali po dogrywce Zorię Ługańsk, a w spotkaniu o superpuchar przegrali 0-3 z Szachtarem. W sezonie 2021/22 do momentu wybuchu wojny kijowianie zajmowali 2. miejsce w tableli ze stratą 2 punktów do Szachtara. Jesienią bez powodzenia rywalizowali w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Dynamo zanotowało 1 remis i 5 porażek i zajęło ostatnie miejsce w grupie E.



W lutym klub opuścili wszyscy obcokrajowcy, a zespół wyjechał ze stolicy. Szkoleniowcem Dynama jest Mircea Lucescu, który wrócił do Rumunii. W ostatnich dniach dzięki specjalnemu pozwoleniu władz Ukrainy z kraju wyjechali także piłkarze i ruszyli w tournée po Europie.



Transmisja meczu będzie dostępna w TVP1, tvpsport.pl i aplikacji TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE!