Legia 1-3 Dynamo

Dynamo pokazało siłę

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 22:25 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa przegrała na własnym stadionie z Dynamem Kijów 1-3 w sparingowym meczu rozegranym we wtorkowy wieczór. "Mecz o pokój" upłynął pod dyktando gości z Ukrainy, którzy mieli przewagę od początku do końca.



Spotkanie bardzo dobrze rozpoczęło się dla gości z Ukrainy. Już w 3. minucie gry Cyhankow bardzo ładnie podał do Witalija Bujalskiego, który sprytnym strzałem wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Pierwsze kilkanaście minut upłynęło osób dyktando piłkarzy Dynama, którzy przewyższali legionistów w wielu piłkarskich aspektach. Kwadrans po pierwszym gwizdku ładne uderzenie z dystansu Cyhankowa, jednak pomocnikowi zabrakło precyzji. Chwilę potem wreszcie odpowiedziała Legia. Strzał Benjamina Verbicia odbił się jednak najpierw od słupka, a potem od pleców bramkarza Dynama.



W 32. minucie goście byli bliscy podwyższenia prowadzenia, jednak świetną interwencją popisał się Mateusz Kikolski. Za moment zagroziła Legia. Filip Mladenović wpadł w pole karne graczy z Kijowa, skąd oddał mocny strzał, który jednak zatrzymał się na poprzeczce. W samej końcówce pierwszej połowy jeszcze jedna szansa dla Dynama. Wówczas starcie sam na sam z Kikolskim przegrał Antiukh. Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem przewagi piłkarzy Dynama, chociaż Legia trafiła zarówno w słupek jak i poprzeczkę.



Niedługo po zmianie stron do remisu doprowadził Igor Strzałek, który pojawił się na murawie w przerwie. Młody pomocnik wykorzystał drobne zamieszanie w polu karnym i z bliska pokonał bramkarza rywali. Niestety, z wyrównania Legia nie cieszyła się długo. Już za moment Dynamo trafiło po raz drugi, tym razem za sprawą Artema Biesiedina. W szeregach Legii mnożyły się niedokładności. Kolejne minuty nie przyniosły żadnych ciekawych akcji pod bramką zespołu z Kijowa. W 71. minucie kijowanie rozstrzygnęli losy spotkania. W roli głównej ponownie wystąpił Biesiedin, który precyzyjnym strzałem z pola karnego pokonał Kikolskiego. Do końca regulaminowego czasu gry wynik nie uległ już zmianie. Dynamo prowadziło grę i w żadnym momencie nie mogło czuć się zagrożone.



Legia 1-3 Dynamo

0-1 Bujalski 3

1-1 Strzałek 54

1-2 Biesiedin 57

1-3 Biesiedin 71



Legia Warszawa: 80. Maciej Kikolski - 22. Kacper Skibicki, 3. Mateusz Hołownia, 23. Joel Abu Hanna, 25. Filip Mladenović - 7. Lirim Kastrati (46, 32. Ramil Mustafajew), 16. Jurgen Çelhaka (46, 92. Bartłomiej Ciepiela), 14. Ihor Charatin, 20. Ernest Muçi, 77. Benjamin Verbič (46, 86. Igor Strzałek) - 28. Szymon Włodarczyk.



Dynamo Kijów: 1. Heorhij Buszczan (62, 71. Denys Bojko) - 20. Ołeksandr Karawajew (46, 9. Serhij Krawczenko), 4. Denys Popow (72, 94. Tomasz Kędziora), 34. Ołeksandr Syrota (72, 73. Anton Bol), 44. Władysław Dubinczak (46, 14. Kostiantyn Wiwczarenko) - 15. Wiktor Cyhankow (80, 89. Wołodymyr Brażko), 5. Serhij Sydorczuk (63, 18. Ołeksandr Andrijewśkyj), 10. Mykoła Szaparenko (63, 8. Wołodymyr Szepelew), 29. Witalij Bujalśkyj (69, 19. Denys Harmasz), 99. Denys Antiuch (46, 7. Benjamin Verbič; 69, 28. Władysław Kułacz) - 17. Władysław Wanat (46, 41. Artem Biesiedin).



żółte kartki: Ciepiela, Hołownia - Popow.



sędziował: Paweł Raczkowski (Warszawa).

widzów: 14 000.