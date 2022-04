Koszykówka

Legia Warszawa 104-109 Trefl Sopot. W play-off z ze Stalą

Środa, 13 kwietnia 2022 r. 19:29 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 104-109 we własnej hali z Treflem Sopot. O zwycięzcy spotkania decydowała dogrywka, bo w regulaminowym czasie gry było 76-76. Pierwsze pięć minut doliczonego czasu ponownie nie przyniosło rozstrzygnięcia (12-12), w kolejnych ponownie był remis (8-8). Dopiero w trzeciej dogrywce goście przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę.



W "Zieloni Kanonierzy" zajęli 6. miejsce w tabeli Energa Basket Ligi po fazie zasadniczej i w ćwierćfinale zmierzą się z trzecią drużyną z tabeli, czyli Stalą Ostrów Wielkopolski. Gra będzie toczyła się do trzech zwycięstw, pierwsze dwa spotkania odbędą się w Wielkopolsce.



Fotoreportaż z meczu - 30 zdjęć Woytka



PLK: Legia Warszawa 104-109 Trefl Sopot

Kwarty: 16-15, 15-22, 22-17, 23-22, d. 28-33



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. Johnson 26 (2)

14. G. Kulka 15 (3)

50. A. Kemp 14

18. R. Cowels III 11 (1)

55. Ł. Koszarek 9

---

91. D. Wyka 9 (1)

11. J. Skifić 7 (1)

31. G. Kamiński 7 (1)

5. M. Abdur-Rahkman 6

0. J. Sadowski 0

4. S. Kołakowski 0



Trefl Sopot [punkty, (celne za trzy)]

33. K. Gruszecki 19 (2)

0. A. Warner 12 (2)

7. D. Davis 12 (2)

23. M. Kolenda 8 (2)

29. P. Leończyk 6

---

20. J. Sharma 28 (1)

1. D. Dorsey 19 (3)

12. D. Ziółkowski 5 (1)

4. M. Szlachetka 0

31. Ł. Klawa -



Sędziowie: D. Zapolski, M. Koralewski, C. Nowicki

Komisarz: L. Pujdak



widzów: 840