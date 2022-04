Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 4-1 GKS Wikielec

Sobota, 16 kwietnia 2022 r. 13:52 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 26. kolejki III ligi rozegranym w LTC Legia II Warszawa wygrała z GKS-em Wikielec 4-1. Wszystkie bramki dla stołecznego zespołu padły przed przerwą. 3 trafienia zanotował Igor Strzałek, a jedno dołożył Dawid Dzięgielewski. Kolejne spotkanie podopieczni Marka Gołębiewskiego rozegrają w sobotę, 23 kwietnia o godz. 17:00 w Legionowie.



Już w 2. minucie bramkę dla Legii zdobył Igor Strzałek, który z bliskiej odległości wykończył świetne podanie z prawej strony. Kilka minut później ten sam zawodnik wyszedł sam na sam z bramkarzem i pewnie pokonał golkipera. Po 8 minutach legioniści prowadzili więc już 2-0. 10 minut później po błędzie obrońcy piłka trafiła do Strzałka, który z okolic końcowej linii pola karnego po raz trzeci w tym spotkaniu posłał piłkę do siatki. Pierwsza połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando Legii, która miała kilka dogodnych okazji do zdobycia gola. Goście bramce Trojanowskiego tak naprawdę zagrozili raz, ale piłka trafiła jedynie w boczną siatkę. Tuż przed przerwą Strzałek ponownie mógł znaleźć się sam na sam z Jakubem Wąsowskim, ale tym razem został uprzedzony przez bramkarza. W doliczonym czasie gry Dawid Dzięgielewski uderzeniem bezpośrednio z rzutu rożnego podwyższył prowadzenie na 4-0.



W przerwie nastąpiły 3 zmiany w zespole Legii, co wpłynęło na obraz gry. Goście próbowali dojść do głosu i momentami im się to udawało. Druga część spotkania była bardziej wyrównana i zdecydowanie mniej ciekawa niż pierwsza. W doliczonym czasie gry Mateusz Jajkowski przelobował bramkarza Legii z połowy boiska, tym samym zdobywając honorową bramkę.



III liga: Legia II Warszawa 4-1 (4-0) GKS Wikielec

1-0 2' Igor Strzałek

2-0 8' Igor Strzałek

3-0 18' Igor Strzałek

4-0 45+2 Dawid Dzięgielewski

4-1 90+2 Mateusz Jajkowski



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 17. Nikodem Niski, 18. Karol Noiszewski, 26. Mateusz Grudziński, 5. Bartosz Widejko - 20. Bartłomiej Ciepiela (75' 14. Kacper Gościniarek), 8. Patryk Pierzak, 23. Igor Strzałek (46' 6. Filip Laskowski) - 11. Ramil Mustafajew, 7. Dawid Dzięgielewski (46' 24. Wiktor Kamiński), 21. Kacper Skwierczyński (46' 19. Jakub Kwiatkowski)



żółte kartki: Karol Noiszewski, Kacper Skwierczyński - Michał Jankowski, Adrian Korzeniewski, Łukasz Rytelewski



fot. Woytek / Legionisci.com

fot. Woytek / Legionisci.com



Tabela, wyniki i terminarz III ligi