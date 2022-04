Legia Warszawa 3-2 Red Dragons Pniewy

W meczu 24. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa wygrała u siebie z Red Dragons Pniewy 3-2. Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy objęli prowadzenie w 5. minucie, a cztery minuty później pięknym strzałem z rzutu wolnego podwyższyli na 2-0. W ostatniej sekundzie pierwszej części spotkania kontaktowego gola strzelił Michał Szymczak. Do wyrównania doprowadził Mateusz Olczak po wycofaniu bramkarza przez Legię. Na niespełna minutę przed końcem zwycięską bramkę zdobył Mariusz Milewski. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze sześć kolejek. Kolejny mecz legioniści rozegrają w niedzielę, 24 kwietnia o godz. 18:00 w Gliwicach. Ekstraklasa: Legia Warszawa 3-2 (1-2) Red Dragons Pniewy 0-1 - 4:46 Piotr Błaszyk 0-2 - 8:14 Piotr Błaszyk 1-2 - 20:00 Michał Szymczak 2-2 - 36:56 Mateusz Olczak 3-2 - 39:04 Mariusz Milewski Legia: 13. Juan Casillas, 1. Mateusz Taradejna, 16. Tomasz Warszawski, 2. Araujo Da Silva, 6. Duarte Araujo, 77. Filip Turkowyd, 21. Grzegorz Och, 14. Krzysztof Jarosz, 81. Mariusz Milewski, 10. Mateusz Gliński, 23. Mateusz Olczak, 49. Michał Szymczak, 9. Paweł Tarnowski Red Dragons: 20. Łukasz Błaszczyk, 64. Rafał Roj, 11. Adrian Skrzypek, 21. Bartłomiej Gładyszewski, 4. Dawid Kubiak, 6. Dmytro Kameko, 17. Gracjan Miałkas, 9. Mateusz Kostecki, 3. Michał Roj, 5. Nikita Storozhuk, 13. Patryk Hoły, 23. Piotr Błaszyk żółte kartki: Mateusz Gliński - Adrian Skrzypek, Nikita Storozhuk

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.