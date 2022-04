Koszykówka

Zapowiedź meczu z Treflem

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 14:34 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Mecz z Treflem Sopot zdecyduje, które miejsce po sezonie zasadniczym zajmą legioniści i z kim zagrają w fazie play-off. Wygrana w środowym meczu na Bemowie, zapewni podopiecznym Wojciecha Kamińskiego miejsce szóste, co z kolei oznacza prawdopodobnie rywalizację już w pierwszej rundzie z drużyną z Ostrowa Wielkopolskiego.



Legia nie zajmie miejsca szóstego tylko jeśli przegra z Treflem, a jednocześnie swoje spotkanie z MKS-em Dąbrowa Górnicza wygrają Twarde Pierniki. Z kolei rywalem z miejsca trzeciego może być Anwil Włocławek, tylko w przypadku porażki włocławian w Radomiu, przy jednoczesnej wygranej Stali w Gdyni.



Najbliższy rywal Legii, Trefl Sopot nie ma już żadnych szans na awans do czołowej ósemki, a tę sopocianie ostatecznie stracili w ostatniej kolejce, przegrywając na własnym parkiecie ze Startem. Trefl, bez względu na wynik środowego meczu, sezon 2021/22 zakończy na miejscu 10., co jest sporym zawodem dla tamtejszych działaczy, bowiem plany były o wiele bardziej ambitne. Przypomnijmy, że Trefl, podobnie jak Legia, w obecnych rozgrywkach występował w FIBA Europe Cup, gdzie dotarł do drugiego etapu rozgrywek, ale z bilansem 1-5, nie zdołał awansować do ćwierćfinału. Najlepszymi strzelcami Trefla w europejskich pucharach byli Young (śr. 14,4 pkt. na mecz) oraz Franke (13,8) - dziś obu graczy nie ma już w składzie zespołu.







Dwa tygodnie temu, kiedy Trefl miał już tylko matematyczne szanse na awans do play-off (i bilans 12-14), do dymisji podał się Marcin Stefański, związany z Treflem (w różnych rolach) od 13 lat, a w roli pierwszego trenera najdłużej pracował w jednym klubie Energa Basket Ligi. Na cztery ostatnie mecze pierwszym trenerem został jeden z asystentów "Stefana", Krzysztof Roszyk. Pod jego wodzą sopocianie wygrali wyjazdowy mecz z MKS-em Dąbrowa Górnicza (+8), derbowe spotkanie z Arką (+8), a w ostatnią niedzielę niespodziewani przegrali na własnym parkiecie z walczącym o utrzymanie Startem (-2). W tym ostatnim meczu decydującą akcję rozgrywali gracze z Trójmiasta, ale Darrin Dorsey nie trafił rzutu na zwycięstwo.



Sporym osłabieniem zespołu w ostatnich kolejkach był brak kontuzjowanego Dariousa Motena, którego zabraknie również w Warszawie. Do gry po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, wrócił kilka tygodni temu Mateusz Szlachetka, który grywa po kilkanaście minut. Coraz większą rolę otrzymuje natomiast sprowadzony na sam koniec okresu transferowego Angelo Warner, co najlepiej świadczyło o tym, że sopocianie zamierzają do samego końca walczyć o play-offy. Warner w ośmiu rozegranych meczach notuje średnio 9,3 pkt. oraz 6,4 asysty, choć słabo rzuca z dystansu (25,9%). Nieco później, bo po porażce z Kingiem pod koniec marca, drużynę opuścił z kolei Yannick Franke - Holender trafił do grającej w hiszpańskiej ACB, drużyny MoraBanc Andorra. Wcześniej, bo w połowie lutego, klub pożegnał się z rozgrywającym, Brandonem Youngiem, z którym rozwiązano umowę za porozumieniem stron.



Patrząc na skład, jakim dysponuje Trefl, możemy być pewni, że Legii w środę nie czeka mecz lekki, łatwy i przyjemny. Sztab szkoleniowy, w którym oprócz Krzysztofa Roszyka jest Paweł Turkiewicz (prowadził GTK Gliwice kiedy Legia walczyła w finale play-off o awans do EBL), dysponuje wyróżniającymi się graczami na swoich pozycjach w lidze - do nich z pewnością zaliczyć można Michała Kolendę (wysoką 2-3, śr. 10,2 pkt.), czy mierzącego 213 cm podkoszowego Josha Sharmę (śr. 11,6 pkt., 5,8 zb. i aż 2,3 bloku). W strefie podkoszowej trzeba uważać również na solidnego Pawła Leończyka (gra na pozycjach 4-5, 7.8 pkt. i 5.4 zbiórki), Karola Gruszeckiego (śr. 9,8 pkt.) a do czołowych strzelców zespołu zaliczają się rozgrywający Darrin Dorsey (śr. 10,4 pkt., 4,2 as.) oraz grający na pozycjach 4-5, DeAndre Davis (7,7 pkt. i 5,6 zb.).



W pierwszym meczu obu drużyn, rozegranym w drugiej połowie grudnia w Ergo Arenie, Trefl w pełni zasłużenie pokonał Legię 85:70, osiągając 13-punktową przewagę już w pierwszej połowie. Najlepszym strzelcem zespołu z Trójmiasta w tamtym meczu był Paweł Leończyk. W minionym sezonie Legia wygrała z Treflem oba mecze ligowe, za to przegrała dotkliwie w ćwierćfinale Pucharu Polski w Lublinie. Z czterech meczów obu drużyn rozegranych w Warszawie w ostatnich latach, legioniści wygrali dwa. Biorąc pod uwagę rosnącą formę naszej drużyny w ostatnich tygodniach, faworytem meczu będą legioniści. Trzy ostatnie spotkania potwierdziły wysoką dyspozycję i na pewno dodały wiary kibicom, że w takiej formie, nasz zespół nie stoi na straconej pozycji także w pierwszej rundzie play-off, pomimo braku przewagi parkietu.



Cieszy rosnąca forma "Aliego", Robert Johnson z kolei w każdym kolejnym spotkaniu udowadnia swoje niesamowite umiejętności zarówno rzutowe, jak i gry jeden na jeden. Na fali wznoszącej jest również Grzesiek Kulka, który w dwóch ostatnich meczach notował podwójne zdobycze punktowe.



Środowy mecz, podobnie jak pozostałe spotkania ostatniej kolejki sezonu zasadniczego, rozpocznie się o godzinie 17:30. Zapraszamy do hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 i zachęcamy do głośnego dopingu dla naszego zespołu. Przypominamy, że w trakcie meczu będzie możliwość zakupu koszulek meczowych w naszym sklepiku. Transmisję spotkania będzie można zobaczyć również na platformie Emocje.TV.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 27-16

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 80,6

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,9%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 418 (śr. 14,4), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 346 (11,9), Robert Johnson 241 (20,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.12.2021 Trefl Sopot 85:70 Legia Warszawa

05.03.2021 Trefl Sopot 74:81 Legia Warszawa

12.02.2021 Legia Warszawa 56:92 Trefl Sopot (PP w Lublinie)

05.11.2020 Legia Warszawa 78:72 Trefl Sopot

05.12.2019 Legia Warszawa 71:92 Trefl Sopot

02.03.2019 Legia Warszawa 75:58 Trefl Sopot

03.11.2018 Trefl Sopot 86:92 Legia Warszawa

17.03.2018 Legia Warszawa 63:87 Trefl Sopot

13.12.2017 Trefl Sopot 82:75 Legia Warszawa



TREFL SOPOT

Liczba wygranych/porażek: 14-15

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 7-7

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 80,5 / 81,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 69,4%



Skład: Darrin Dorsey, Mateusz Szlachetka, Angelo Warner, Hubert Łałak (rozgrywający), Michał Kolenda, Daniel Ziółkowski, Bartosz Olechnowicz (rzucający), DeAndre Davis, Karol Gruszecki, Wiktor Jaszczerski, Łukasz Klawa (skrzydłowi), Josh Sharma, Paweł Leończyk (środkowi)

trener: Krzysztof Roszyk, as. Paweł Turkiewicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Angelo Warner, Michał Kolenda, DeAndre Davis, Karol Gruszecki, Paweł Leończyk



Najwięcej punktów: Yannick Franke 385 (śr. 15,4), Josh Sharma 337 (11,6), Michał Kolenda 285 (10,2), Karol Gruszecki 284 (9,8).



Ostatnie wyniki: Twarde Pierniki (d, 89:91), GTK (d, 91:68), Spójnia (w, 82:94), HydroTruck (d, 80:85), Start (w, 70:73), Zastal (d, 93:89), Stal (w, 86:78), Astoria (d, 81:86), Śląsk (w, 77:67), Anwil (w, 81:61), Czarni (w, 73:66), King (d, 69:61), MKS Dąbrowa (d, 86:70), Arka (d, 58:72), Legia (d, 85:70), Twarde Pierniki (w, 73:92), GTK (w, 72:82), Spójnia (d, 72:71), HydroTruck (w, 69:76), Astoria (w, 105:90), Śląsk (d, 89:102), Anwil (d, 82:89), Czarni (d, 103:78), Zastal (w, 91:66), King (w, 98:73), MKS Dąbrowa (w, 71:79), Arka (w, 90:98), Start (d, 84:86).

FIBA Europe Cup: Kyiv-Basket (w, 69:68), Rilski sportist (d, 90:81), Hapoel Eilat (d, 85:88), Kyiv-Basket (d, 65:66), Rilski sportist (w, 64:84), Hapoel Eilat (w, 83:89), Sporting Lizbona (d, 72:83), Benfica Lizbona (w, 67:79), Sporting Lizbona (w, 76:63), Benfica Lizbona (d, 67:76), CSM CSU Oradea (d, 73:83), CSM CSU Oradea (w, 80:65).



Termin meczu: środa, 13 kwietnia 2022 roku, g. 17:30

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1416 miejsc

Ceny biletów: 15, 30 i 30 zł (ulgowe) oraz 20, 30 i 40 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV