29. kolejka Ekstraklasy: Porażka Legii

robochłop - 2 godziny temu, *.orange.pl kolejny raz Pan Trener Waldemar Smutny rozsmarował nas taktycznie...wystarczy przesuwanie,biegająca cały czas drużyna,Damian Kądzior i nas kolejny raz nie ma... odpowiedz

floyd - 12 godzin temu, *.aster.pl Czy ktoś może mi kulturalnie wytłumaczyć dlaczego Raków jest drugi skoro z Amica ma lepszy bilans? odpowiedz

Kolega po szalu - 8 godzin temu, *.plus.pl @floyd: kuchenki mają lepsze bramki odpowiedz

floyd - 7 godzin temu, *.aster.pl @Kolega po szalu: ale w pierwszej kolejności liczy się bilans… a Redakcja może odpisać czy to za dużo roboty? odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl @floyd: W przypadku równej liczby punktów przez dwa lub więcej zespołów o zajętej lokacie decydują starcia bezpośrednie, a następnie bilans bramkowy w meczach pomiędzy klubami z tą samą liczbą oczek - tyle z przepisów.



Na chwilę obecną jednak znajdziesz Kolego w różnych zestawieniach różne pozycje zespołów z miejsc 1-3. Wynika to z faktu, że nie odbyły sie jeszcze wszystkie mecze pomiedzy bezposrednio zainteresowanymi zespołami. A skoro ich nie było, niektóre dzienniki traktują to tak, że owego przepisu o starciach bezposrednich na tą chwilę zastosować nie można i stosują kryteria bramkowe. Dlatego np. na stronie 90minut kolejnośc jest taka: 1. Lech, 2. Pogoń, 3. Raków.



Mam nadzieję, że nieco rozwiałem wątpliwości :). odpowiedz

floyd - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl @Wolfik: dziękuje, teraz jasne:) pozdrawiam odpowiedz

Adi - 16.04.2022 / 22:23, *.orange.pl Ciągną Amicę za uszy odpowiedz

Mistrz - 17.04.2022 / 08:54, *.. @Adi: za uszy go cię matka wytarga jak pokoju jeszcze nie wysprzatales odpowiedz

axlrose - 17.04.2022 / 12:59, *.tpnet.pl @Mistrz : kradziony przy zielonym stoliku. Bujaj się do Wronek, słowiku.

Taki tym wyszedł-) odpowiedz

axlrose - 17.04.2022 / 14:38, *.tpnet.pl @axlrose: miało być rym, ale i Stanisław Tym pewnie rymował. odpowiedz

Arek - 17.04.2022 / 15:52, *.tpnet.pl @Mistrz : do siebie na pole, kartoflu! odpowiedz

Promi(L) - 17 godzin temu, *.jmdi.pl @Mistrz : zdobędziecie co najwyżej mistrza Wronek i ewentualnie puchar sołtysa????????????????słowiku odpowiedz

Antyczesio - 8 godzin temu, *.plus.pl @Promi(L): puchar fryzjera chyba :) odpowiedz

Kibic z instagrama - 7 godzin temu, *.plus.pl @Mistrz : sam się olałes gdy klub swój sprzedałeś :) odpowiedz

Mietek - 16.04.2022 / 19:38, *.play-internet.pl Pogoń i Raków wygrały. Czekamy jeszcze na wygraną Legii i przegraną łacha w Płocku i będzie pięknie :-) odpowiedz

MIODUSKI OUT !!!! - 16.04.2022 / 19:37, *.btcentralplus.com Rakow I Pogon wygrywaja. Brawo. Teraz niech Wisla Plock wygra i bedzie dobrze. odpowiedz

Obiektywny znawca - 16.04.2022 / 15:14, *.icpnet.pl Słuchajcie, tak zupełnie z innej beczki, bo mam nieodparte wrażenie, że pod tym dywanem jest taka fałda, że można się o nią zabić, a mianowicie co się dzieje ze sprawą naszych wybitnych studentów piłkarzyn i dziennikarzy...

jak tam

mgr Lewus z Andzią

absolwent Boras

absolwent Góral zwany "Dalejlamą Polskiej kadry piłkarskiej "największy teolog adwentysta

i jeszcze paru innych odpowiedz

Wycior - 16.04.2022 / 19:10, *.t-mobile.pl @Obiektywny znawca: a co ciebie taki świąteczny nastrój dopadł? ;) odpowiedz

