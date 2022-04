Komentarze (4)

jbb - 20 minut temu, *.237.198 taki sam faul na de Bruyne na następny dzień w meczu City-L'pool wyceniony został na żółtko

ot taka ciekawostka odpowiedz

Pyrrus - 58 minut temu, *.t-mobile.pl Transfer pokroju Kastrata, wielkie dzięki wracaj "w Węgry" bo przecież nie na Węgry - bye. odpowiedz

Kaktus - 1 godzinę temu, *.orange.pl Niska kara jak za tego typu faul... odpowiedz

axlrose - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl Jakże to??? Wszystkowiedzący ze sport.pl dawali mu kilka miesięcy kary, minimum do końca sezonu. To był ich zdaniem "bandycki faul". Ale dziwnym trafem białemu inaczej lechicie nic się nie stało. Zawsze wtedy wspominam faul na Saganie w białorusi. Pewnie teraz stwierdzą, że to dzięki wojnie i Putinowi. odpowiedz

