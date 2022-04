Caras: Czuliśmy się jak w domu

- Atmosfera tego meczu była wspaniała. To było dobre spotkanie. Wielkie podziękowanie dla artystów, którzy wystąpili przed meczem. Wszystko było zorganizowane znakomicie. Było dzisiaj mnóstwo emocji, piłkarze dawali z siebie wszystko, żeby pozwolić przez te 90 minut zapomnieć o tym, co się dzieje. Czuliśmy się tu jak w domu. Pojawiły się łzy w oczach widzów, ale też graczy - powiedział po spotkaniu asystent trenera Dynama Kijów, Emil Caras. - Naszym kolejnym przeciwnikiem będzie Galatasaray. Nasz harmonogram jest jednak niepewny, bo rywale uczestniczą w rozgrywkach ligowych i meczach w europejskich pucharach. W planie mamy jeszcze spotkania z Borussią Dortmund i Dinamem Zagrzeb.

