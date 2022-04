Vuković: Mecz inny niż wszystkie

Wtorek, 12 kwietnia 2022 r. 23:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

Na pewno było to mecz inny niż wszystkie. Cel by szczytny, a wynik nie był najważniejszy. Wykorzystaliśmy możliwość i daliśmy zagrać zawodnikom, którzy ostatnio grali mało lub w ogóle. Jedni wykorzystali tę szansę lepiej, drudzy trochę gorzej. Najważniejsze, że skończyło się bez kontuzji, mecz został wybiegany. Była to dobra jednostka treningowa. Teraz skupiamy się na przygotowaniu do meczu ligowego, który jest dla nas najważniejszy. Cieszy liczba osób na stadionie i przyjazna atmosfera, która panowała.



- Czuliśmy się tak, jakbyśmy grali na wyjeździe. Więcej było kibiców drużyny przyjezdnej, ale cieszymy się, że ci ludzie mogli przez 90 minut pomyśleć i skupić się na innych rzeczach niż robią to w tej sytuacji na co dzień. Dla Benjamina Verbicia i Igora Charatina ten mecz ten miał dużą emocjonalną wartość.