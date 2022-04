Verbić: To był emocjonalny mecz

Środa, 13 kwietnia 2022 r. 00:13 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Benjamin Verbić: Dla mnie był to bardzo emocjonalny mecz. Dziwnie było rywalizować na boisku z chłopakami, z którymi spędziłem cztery lata w klubie, przebywałem na co dzień. Miałem z nimi oczywiście kontakt przed wojną, ale mam też w czasie wojny. Przede wszystkim chciałbym jednak podziękować artystom i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania takiej atmosfery. Widowisko było piękne.



Na temat meczu wypowiedział się również napastnik Dynama, Artem Biesiedin. - Bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy wspierają i pomagają nam. Moje uczucia są bardzo mieszane. Nie wiem, jak mam cieszyć się z goli, które strzeliłem. Sam nie do końca potrafię to zrozumieć. Przed nami trudny czas. Wszyscy Ukraińcy powinni być ze sobą. Mam nadzieję, że wojna szybko się skończy. Musimy zwyciężyć. Emocje powodowały ciarki na plecach. Przepełniało nas uczucie pewności siebie i bezpieczeństwa, gdy kibice skandowali nazwę naszego klubu. Dziękuję Legii Warszawa za całą organizację i wsparcie. Dziękujemy każdemu, kto stawił się na stadionie. Emocje były niesamowite.