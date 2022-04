Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Na olimpijskim szlaku PyeongChang 2018

Niedziela, 17 kwietnia 2022 r. 09:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

PKOl kontynuuje wydawniczą serię dokumentującą starty Polaków na igrzyskach olimpijskich, zarówno letnich, jak i zimowych. Przed czterema laty ukazał się album podsumowujący starty naszych reprezentantów na zawodach w PyeongChang.



Publikacja, tak samo jak te z lat 2016 i 2020, wydana została w poziomym formacie. Zdecydowaną większość 136-stronicowego wydawnictwa stanowią bardzo dobre fotografie, dokumentujące rywalizację na XXIII zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Autorem tekstu jest Tomasz Piechal, zaś zdjęcia w większości wykonał Szymon Sikora, choć znalazły się pojedyncze fotografie Tomasza Piechala, Włodzimierza Włocha i Magdaleny Dębskiej.



Poznajemy całą drogę naszych reprezentantów - od ślubowania, poprzez podróż do Korei Południowej, ceremonię otwarcia i same zawody. "Wyprawa z Polski do Korei Południowej, ok. 8 tysięcy kilometrów, dzięki bezpośredniemu połączeniu naszego rodzimego przewoźnika z Warszawy do Seulu była naprawdę komfortowa. Jeden samolot, dwa kontynenty, dwie stolice i to wszystko w 10 godzin. Dodatkowym atutem była profesjonalna obsługa przemiłych polskich stewardes, które należycie opiekowały się całą Polską Reprezentacją Olimpijską. Tak można podróżować nawet na koniec świata! Cała podróż to: przelot na trasie Warszawa - Seul, a następnie 2-3 godziny autokarem lub szybką koleją KTX na wschodnie wybrzeże do Gangneung (tu zatrzymywała się część ekipy) lub do samego PyeongChang" - czytamy w publikacji.



Opisywane są wszystkie kolejne starty Polaków, oczywiście z odpowiednimi fotografiami załączonymi na tychże stronach. W Korei startowało dwóch sportowców Legii Warszawa - w rywalizacji łyżwiarstwa szybkiego mieliśmy na zawodach Artura Wasia i Artura Nogala. "Nie najlepiej wyszedł start naszym panczenistom na dystansie 500 metrów. Najlepszy rezultat uzyskał Artur Waś, który był 13. Na starcie tej konkurencji stanęło trzech naszych reprezentantów. Jako pierwszy jechał Artur Nogal i o swoim występie chciałby z pewnością jak najszybciej zapomnieć. Polak wywrócił się na starcie i stracił jakiekolwiek szanse na dobry wynik. Zawody jednak ukończył" - czytamy w podsumowaniu startów Polaków i znajdziemy również zdjęcia obu legionistów.



Na koniec albumu znajduje się klasyfikacja medalowa, a także wyniki we wszystkich konkurencjach olimpijskich - podano wyniki ścisłej czołówki oraz wszystkich Polaków.



Tytuł: Na olimpijskim szlaku PyeongChang 2018. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Autor: Tomasz Piechal

Wydawca: Estrella

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 136



