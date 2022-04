Bezpośrednią transmisję z towarzyskiego meczu Legii z Dynamem Kijów przeprowadzi stacja TVP 1. Początek spotkania o godzinie 20:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu.

Zielu - 27 minut temu, *.centertel.pl Wlodarczyk to wogole wie co robi na boisku??? odpowiedz

Kudi - 40 minut temu, *.t-mobile.pl Ale padaka jak tak ma wyglądać zaplecze odpowiedz

Antyzygo - 55 minut temu, *.vectranet.pl Mecz pokazuje, ze kilku powinno odejść i to już: kastrati, skibicki, muci. To jest dramat, kryminał. Ten, kto ich sprowadził tez powinien dostać kopa w dupe!! Qrwa dramat!!! odpowiedz

Krislegia - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Piłkę nożną oglądam od 36 lat i jeszcze tak słabego ichaotycznego gracza jak Kastrati to nie widziałem .

Oddać go byle gdzie nawet za gratis odpowiedz

Zielu - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kastrati MVP odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Legia ma na koszulkach flagi Polski i Ukrainy.... i dynamo tez ma flagę Ukrainy. Pewnie się dogadali przed meczem. XD odpowiedz

Pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Skibicki i Kastrati. Ubaw po pachy na tej prawej stronie. Goscie maja podpisane profesjonalne kontrakty a myśle dziesiątki lepszych chłopaków gra po okręgówkach. Wstyd że tacy parodyści i nieudacznicy zakładają koszulkę z L . odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Mecz charytatywny ale napięcie na linii Vukovic - Boruc musi być spore skoro nawet w takim meczu nie ma go w bramce albo chociaż na ławce. odpowiedz

Olomanolo - 1 godzinę temu, *.207.228 @Wieczny fan Mioduskiego : bardzo dobrze bo lekko mu się w głowie po przewracało (Borucowi) ciekawe kto mącił w szatni najwięcej ? Nie ma Arturka w bramce a Legia jakoś sobie radzi i to lepiej niż z nim - Artur szacunek za lata gry w Legii ale sam wiesz .... buty na kołek odpowiedz

stara szkoła fanatyków - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wieczny fan Mioduskiego : ważne że Artur był na wyjeździe w poznaniu.Pinokio nigdy mu nawet w 10% nie dorówna,zarówno chodzi o kariere piłkarską,jak i aspekty bycia Legionistą z krwi i kości odpowiedz

Antyczesio - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ale ten kastrati to kaleką jednak jest odpowiedz

Wrath - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @Antyczesio: Kandydat do najgorszego transferu XXI wieku... odpowiedz

Krislegia - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Wrath: on to już wygrał :) odpowiedz

wukashi - 1 godzinę temu, *.197.174 Mowicie, ze w legii sam szrot, ale ten Verbic to niezly kozak. Hehe odpowiedz

Rusek gra w Legii ? - 2 godziny temu, *.plus.pl Legia w kadrze meczowej z Dynamem ma w Rosjanina w swoich szeregach ? odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rusek gra w Legii ?: a co nie może grać? Co nie jesteś na meczu ukraińcu? odpowiedz

Autor - 1 godzinę temu, *.net.pl @Rusek gra w Legii ?:



Gdzie Ty widzisz w Legii ruska? odpowiedz

Joker - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Rusek gra w Legii ?: i bardzo dobrze, że gra w Legii. odpowiedz

