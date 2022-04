Na stadionach: Przestępczość stadionowa, codziennie zaczynamy ją od nowa

Podczas ekstraklasowych meczów rozgrywanych w Wielką Sobotę i Poniedziałek Wielkanocny, liczby kibiców przyjezdnych były w większości przypadków słabe. Radomiak jako jeden z nielicznych wykorzystał pełną pulę (na wyjazd do Łęcznej), dobrze w dalekim Białymstoku pokazała się też Pogoń.



Pod względem choreografii bardzo dobrze pokazali się fani Górnika Zabrze na meczu z Lechią Gdańsk, prezentując oprawę odnoszącą się do jednego z artykułów ustawy bezpieczeństwa imprez masowych, z hasłem przewodnim "Przestępczość stadionowa codziennie zaczynamy ją od nowa".



Świetną liczbę na wyjazdowym meczu w Rzeszowie zaliczył Ruch (wraz ze zgodami). Chorzowianie zaprezentowali również oprawę, z wykorzystaniem sporej ilości piro. Ultrasowała również Stal, którą w przyszłym sezonie zobaczymy na zapleczu ekstraklasy. Dobrze na wyjeździe w Chojnicach pokazał się Motor, ŁKS z kolei w nadkomplecie stawił się w Sosnowcu. Łodzianie szykują się teraz do otwarcia nowego (całego) stadionu na 15 tys. kibiców.



Z kolei w kilku miastach trwa mobilizacja przed finałem Pucharu Polski, bowiem do Warszawy w dniu 2 maja przyjadą nie tylko fani Rakowa i Lecha, ale i zgody obu ekip. Fani nie mają możliwości zorganizowania pociągów specjalnych z powodu braku wolnego taboru PKP. Część lechitów na pewno do Warszawy przyjedzie pociągami rejsowymi, ale zdecydowana większość wybiera się transportem drogowym.



Ekstraklasa:



Górnik Łęczna - Radomiak Radom (350).

Radomiak w komplecie stawił się na wyjazdowym meczu w Łęcznej. Radomianie wywiesili 9 flag. Gospodarzy w młynie do 150.



Termalica Nieciecza - Raków Częstochowa (190)

Przeciętny młyn Termaliki na tym meczu. Raków chyba bardziej skoncentrowany na zapisach na finał PP na Narodowym, bowiem w Niecieczy nie wykorzystali pełnej puli biletów. W sektorze gości wywiesili pięć flag.



Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin (181)

Ponad 6,4 tys. kibiców pojawiło się na stadionie. Jagiellonia nad swoim młynem rozciągnęła sektorówkę w barwach. Pogoń na tym dalekim wyjeździe w Wielką Sobotę w dobrej liczbie, 181 osób z kilkoma flagami.



Cracovia - Zagłębie Lubin (120)

W lany poniedziałek fani Zagłębia przyjechali do Krakowa w ok. 120 osób z flagą "Na wyprawie". Gospodarze ze skromnym młynem.



Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk (95)

Zabrzanie na meczu wywiesili transparent z życzeniami świątecznymi dla kibiców przebywających po drugiej stronie muru. Odpalili także kilkanaście rac. Główna choreografia KSG składała się z sektorówki przedstawiającej zamaskowanego kibica z odpalonymi racami, kamerą stadionową i "Art. 59 U.B.I.M", transparentu "Przestępczość stadionowa codziennie zaczynamy ją od nowa" oraz świec dymnych i petard. Lechii niespełna setka z jedną flagą plus płótnem poświęconym zmarłemu kibicowi.



Legia Warszawa - Piast Gliwice (15)

Niewiele ponad 10,5 tys. na meczu w lany poniedziałek w Warszawie. Kibiców Piasta 15 bez flag.



Stal Mielec - Warta Poznań (10)

Na meczu ponad 3 tys. kibiców. Warta przyjechała w 10 osób i weszła na trybuny dzięki uprzejmości gospodarzy (zamknięty sektor dla przyjezdnych).



Śląsk Wrocław - Wisła Kraków (-)

Na wniosek wrocławskiego klubu, spotkanie rozegrano bez udziału kibiców gości. Na trybunach 7,3 tys. widzów i brak akcentów ultras.



Wisła Płock - Lech Poznań (-)

Wiślacy na meczu z Lechem zaprezentowali oprawę - transparent "Wisła Stile di vita", niewielką malowaną sektorówkę i skromne ilości świec dymnych.



Niższe ligi:



Stal Rzeszów - Ruch Chorzów (3250)

Świetny wyjazd chorzowian do Rzeszowa, gdzie mogli liczyć na dużą liczbę wejściówek. Niebieskich wraz ze zgodami stawiło się 3250 os. Zaprezentowali konkretny pokaz fajerwerków oraz podświetlaną folię "Special Guest". Gospodarze z bardzo dobrym młynem i oprawą - transparentem "Niezależnie w której lidze, za te barwy oddamy życie", flagowiskiem, sektorówką w kształcie koszulki i piro.



Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź (348)

ŁKS w nadkomplecie na stadionie Ludowym, wspierani przez GKS Tychy (32) i Lecha (7).



Chojniczanka Chojnice - Motor Lublin (162)



Concordia Piotrków Trybunalski - GKS II Bełchatów (160).

GKS na tym wyjeździe stawił się w 160 osób w czterema flagami.



Chrobry Głogów - Korona Kielce (108)



Kotwica Kołobrzeg - Olimpia Grudziądz (84)

Olimpia wspierana na tym wyjeździe przez Pogoń Lębork (11) i Drwęcę NML (3). Gospodarzy w młynie ok. 250. Odpalili trochę pirotechniki.



Arka Gdynia - GKS Jastrzębie (11)

W środku tygodnia na najdalszy wyjazd pojechało 11 kibiców z Jastrzębia.





Oprawa tygodnia: Choreo Górnika Zabrze na meczu z Lechią

Wyjazd tygodnia: 3250 kibiców Ruchu Chorzów w Rzeszowie



