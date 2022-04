Terminy meczów ze Stalą Ostrów Wielkopolski

Koszykarze Legii kończąc rundę zasadniczą na szóstym miejscu, zaczną play-off od rywalizacji ze Stalą Ostrów Wielkopolski. Faworytem rywalizacji są aktualni mistrzowie Polski, którzy w obecnych rozgrywkach dwukrotnie pokonali stołeczny zespół (96-92 u siebie i 114-84 na Bemowie). Pierwszy mecz zaplanowano na najbliższy poniedziałek na g.19:30. Rywalizacja toczy się do trzech wygranych, a zwycięzca zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń. Terminarz spotkań 1. fazy play-off 18.04. (PN) g.19:30 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa (transmisja Emocje.tv) 20.04. (ŚR) g.20:00 Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa (Polsat Sport Extra) 24.04. (ND) g.15:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski (Emocje.tv) 26.04. (WT) Legia Warszawa - Stal Ostrów Wielkopolski (jeśli konieczny) 29.04. (PT) Stal Ostrów Wielkopolski - Legia Warszawa (jeśli konieczny)

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.