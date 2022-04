20-21.04: Rozkład jazdy

W środę o 18:30 w Ostrowie Wielkopolskim rozegrane zostanie drugie spotkanie pierwszej rundy play-off z udziałem koszykarzy Legii. Bilety na mecz nabywać można przez Internet, bezpośrednia transmisja ze spotkania w Polsacie Sport Extra. W czwartek na Mokotowie nasi siatkarze rozegrają ostatni w tym sezonie mecz przed własną publicznością - pierwsze spotkanie z Krispolem Września o 7. miejsce na koniec sezonu I ligi. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do nabycia przy wejściu do hali. Nasze rezerwy rozegrają spotkanie 1/4 finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, w Nowym Dworze Mazowieckim z miejscowym Świtem. Rozkład jazdy: 20.04 g. 17:00 Świt Nowy Dwór Maz. - Legia II Warszawa [Puchar Polski][NDM, ul. Sportowa 66] 20.04 g. 18:30 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra] 21.04 Legia Warszawa - Krispol Września [siatka, ul. Niegocińska 2a] Młodzież: 20.04 g. 18:00 Legia U14 - Znicz Pruszków 08 [LTC] 20.04 g. 20:00 MKS Piaseczno 08 - Legia LSS U14 [Piaseczno, Al. 1 Maja 16]

