Koszykówka

Bilety na mecz play-off ze Stalą Ostrów

Wtorek, 19 kwietnia 2022 r. 14:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Trwa sprzedaż biletów na trzecie spotkanie I rundy play-off Energa Basket Ligi, w którym koszykarze Legii Warszawa podejmować będą Stal Ostrów Wielkopolski. Mecz rozegrany zostanie w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia o 19:30 w hali na Bemowie, a bilety nabywać można TUTAJ. Osoby, które posiadają całosezonowe karnety na mecze koszykarzy Legii w rozgrywkach 2021/22, nie muszą kupować biletu - wchodzą na podstawie abonamentu. Legia po wczorajszej wygranej w Ostrowie, prowadzi w serii (do trzech zwycięstw) 1-0.



W przedsprzedaży, wejściówki nabywać mogą osoby, które dopingowały Legię w obecnym roku w hali na Bemowie. Każdy taki kibic może zakupić maksymalnie 4 bilety na mecz z Arged BM Stalą Ostrów Wlkp. - aby mieć dostęp do panelu sprzedażowego na platformie abilet.pl. należy wpisać 16-cyfrowy kod z jednego z zakupionych dotąd biletów na dowolny mecz koszykarzy Legii jaki odbył się w 2022 roku (zarówno te w Energa Basket Lidze jak i FIBA Europe Cup).



WAŻNE!

Na każdym bilecie NAD kodem kreskowym znajduje się wspomniany 16 cyfrowy kod - to on daje możliwość dostępu do panelu sprzedażowego. KODEM dającym wstęp NIE JEST numer pod kodem kreskowym.



W przypadku problemów technicznych związanych z zakupem biletów prosimy o kontakt mailowy z abilet: pomoc@abilet.pl



Ceny biletów na mecz play-off ze Stalą Ostrów Wlkp.:

Kategoria zielona: B,C,D,F,G,H - ulgowy - 20,00 zł/normalny - 30,00 zł

Kategoria biała: E - ulgowy - 25,00 zł/normalny - 35,00 zł

Kategoria czerwona: E - ulgowy - 40,00 zł/normalny - 55,00 zł

VIP: 199,00 zł



Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.



KUP BILET NA MECZ