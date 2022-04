Młodzież: mecze czwartkowe

Czwartek, 14 kwietnia 2022 r. 22:34 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W cwartek rozegrano sporą część spotkań zaplanowanych na weekend. Juniorzy starsi pokonali 4-0 UKS SMS Łódź. W CLJ U17, w meczu Legia - ŁKS Łódź padł identyczny wynik. Legia U16 i Legia U14 wygrały 3-2 z rówieśnikami z Escoli Varsovia. W CLJ U15 Legia zremisowałą 0-0 z AKS SMS Łódź '07. Swoje mecze rozegrały też zespoły Akademii i LSS rocznika 2009 (i mł.)



CLJ U18: Legia Warszawa U18 4-0 (2-0) UKS SMS Łódź '03/4

Gole:

1-0 35 min. Dawid Kiedrowicz (as. Kacper Knera)

2-0 45 min. Jakub Jędrasik (as. Jordan Majchrzak)

3-0 57 min. Marcel Krajewski (głową, as. Kacper Knera z rogu)

4-0 79 min. Jakub Jędrasik z dystansu



Strzały (celne): Legia 26 (13) - UKS SMS 9 (3)



Legia: Jakub Murawski [05] - Kuba Wiśńiewski (73' Dawid Niedźwiedzki), Sebastian Kieraś, Patryk Romanowski, Marcel Krajewski - Jakub Jędrasik [05], Kacper Knera, Patryk Bek (79' Robert Żolik), Maddox Sobociński (58' Oskar Lachowicz [05]), Dawid Kiedrowicz (58' Miłosz Pacek) - Jordan Majchrzak (73' Maksymilian Stangret [05])

Rezerwa: Antoni Wodzicki [05](br)

Trener: Grzegorz Szoka, II trener: Norbert Misiak



CLJ U17: Legia Warszawa U17 4-0 (3-0) AP ŁKS Łódź '05

Gole:

1-0 21 min. Tomasz Rojkowski (as. Filip Rejczyk)

2-0 32 min. Tomasz Rojkowski (as. Bartosz Mikołajczyk)

3-0 35 min. Maciej Bochniak b.a.

4-0 83 min. Roman Zhuk (as. Jakub Kowalski)



Strzały (celne) - II połowa: Legia 14 (7) - ŁKS 8 (1)



Legia: Jan Sobczuk - Rafał Boczoń [06](80' Ignacy Morawski), Dominik Szala [06], Hubert Dorczyk, Bartosz Krasuski - Franciszek Saganowski [06]Ż (85' Bartosz Płocki), Bartosz Mikołajczyk (Kpt), Filip Rejczyk [06](64' Roman Zhuk [06]), Kacper Bogusiewicz [06](76' Szymon Grączewski), Maciej Bochniak (64' Jakub Kowalski [06]) - Tomasz Rojkowski [06]. Rezerwa: Franciszek Chojak (br)

Trener: Rafał Gębarski, II trener: Topmasz Bąbel



Ekstraliga U16: Escola Varsovia '06 2-3 (0-2) Legia Warszawa U16

Gole:

0-1 37 min. Antoni Majchrowski (as. Przemysław Mizera)

0-2 40 min. Przemysław Mizera as. Jakub Adkonis)

1-2 60 min. Mateusz Malec

1-3 75 min. Piotr Zieliński (as. Cyprian Pchełka)

2-3 89 min. Mateusz Malec



Legia: Wojciech Banasik - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński - Maciej Saletra (Kpt), Jakub Adkonis [07](63' Piotr Zieliński), Oskar Melich (73' Jakub Żewłakow) - Antoni Majchrowski (63' Mateusz Szczepaniak [07]), Przemysław Mizera (70' Mateusz Gierałtowski), Cyprian Pchełka (80' Igor Skrobała). Rezerwa: Hubert Nowak (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U15: Legia Warszawa 0-0 AKS SMS Łódź '07



Strzały (celne): Legia 15 (5) - AKS SMS 10 (6)



Legia: Konrad Kassyanowicz - Dawid Foks, Szymon Chojecki, Antoni Wasiak-Libiszowski, Maks Michałowski - Igor Busz, Aleksander Iwańczuk, Kuba Solecki (58' Jan Leszczyński Ż), Max Pawłowski (50' Alex Cetnar), Miłosz Kaczmareek (65' Radosław Czerwiec) - Stanisław Gieroba

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko



Ekstraliga U14: Legia U14 3-2 (0-1) Escola Varsovia '08

Gole:

0-1 45 min. Jakub Peret

1-1 51 min. gol samobójczy

1-2 55 min. Adrian Oszmański

2-2 72 min. Patryk Mackiewicz (dobitka strzału Marcela Kiełbasińskiego z wolnego)

3-2 77 min. Marcel Kiełbasiński (as. Patryk Mackiewicz)



Strzały (celne): Legia 16 (8) - Escola 12 (5)



Legia: Jan Bienduga, Marcel Grzejda - Oliwier Puto, Antoni Sobolewski, Marceli Żek Ż, Maks Dołowy, Daniel Foks, Pascal Mozie, Mikołaj Jasiński, Daniel Wyrozumski, Filip Nieckarz, Bartłomiej Leszczyński, Piotr Bzducha, Marcel Kiełbasiński, Patryk Mackiewicz Ż.

Trener: Jakub Renosik, II trener: Tomasz Kycko



Delta Warszawa 09 - Legia U13



Legia: Denys Stoliarenko - Mateusz Strzelecki, Aleksander Marciniak, Jan Rodak, Edo von Brandt-Etchemendigaray, Oskar Putrzyński [10], Norbert Merchel, Piotr Bartnicki, Oskar Maj, Mateusz Pawłowski [10]

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia U13 rozegrała mecz ligowy na boisku Delty Warszawa. Do przerwy legioniści mieli spore problemy z przełamaniem szyków obronnych gospodarzy, sami za to dobrze radzili sobie w grze obronne. W II połowie gracze Legii stworzyli sobie już sporo sytuacji, niestety przy niezbyt szczególnej skuteczności. "Diabełki" z kolei do końca polowały na okazję do szybkiego ataku, która przydarzyła się w samej końcówce spotkania...



Legia LSS U13 - Pogoń Grodzisk Maz. 09