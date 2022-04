Mnóstwo medali na ogólnopolskich zawodach

Zawodnicy strzeleckiej Legii w ostatni weekend wzięli udział w różnych zawodów, przywożąc z nich sporo medali. W zawodach Pucharu Polski w strzelaniach do rzutków w Bydgoszczy, srebrne medale zdobyli Wołodymyr Yazykov (Trap 125 juniorów) i Katarzyna Kosiba (Trap 125 juniorek). Mateusz Łakomy był szósty. W I rundzie Pucharu Polski w Bydgoszczy, srebrny medal zdobył Daniel Sadowski (Kdw3x20). Wysoko w klasyfikacji znaleźli się również Agata Mikitiuk i Mariusz Rożniecki . W Pucharze Wiosny w Starachowicach złote medale zdobyli Tomasz Bartnik (Kpn i Kdw 3x20), srebrny Bartnik (Kdw leżąc) i Katarzyna Klepacz (Ppn), brązowe: Maciej Wojtasiak (Kpn), Robert Osmulski (Psz 2x30), Katarzyna Klepacz (Psp 30+30), Katarzyna Klepacz z Robertem Osmulskim (Ppn Mix) oraz Tomasz Bartnik z Anetą Stankiewicz (Zawisza) w Kpn Mix. W Incorsa Cup 2022 w Bochni, Marcin Tausiewicz w klasie Open zdobył srebrny medal. W XLIV ogólnopolskich zawodach długodystansowych F-class w Skarżysku legioniści zdobyli mnóstwo medali - Błażej Domański złoto (w kl. Semi Auto Open kl. generalnej, kl. Semi Auto Open 300m, kl. Semi Auto Open 600m, kl. Semi Auto Open 1000 Yardów), srebro (kl. Semi Auto Open 800m). Sylwiusz Bajraszewski zdobył złoto w kl. Open, srebro w kl. Semi Auto Open 600m i trójboju kl. Semi Auto Open oraz brąz w kl. Semi Auto Open 800m. Ryszard Srokosz zdobył 5 brązowych medali (kl. Magnum 600m, kl. Sniper Open 800m, kl. Magnum 800m, kl. Semi Auto Open 1000yd i kl. Sniper 1000yd). Andrzej Srokosz zdobył brąz w kl. F/TR 1000yd.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.