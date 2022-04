Fornalik: Legia to teraz zupełnie inny zespół

Piątek, 15 kwietnia 2022 r. 17:02 Mishka, źródło: Legionisci.com

- Spodziewam się zdecydowanie innego meczu niż jesienią. Początek tamtego spotkania też nie zapowiadał takiego wyniku. W pierwszych minutach Legia miała w jednej akcji dwa słupki. Zagraliśmy wtedy bardzo dobrze. Legia to na pewno inny zespół niż wtedy, skonsolidowany. Jest jednym z najlepiej punktujących wiosną. Widać, że trener Vuković potrafił dotrzeć do chłopaków, scalić ich, zjednoczyć. Widać efekty jego pracy, choć jego zadanie było bardzo, bardzo trudne - mówi przed poniedziałkowym meczem trener Piasta Gliwice, Waldemar Fornalik.







- Legia to zawsze Legia. W meczu z Lechem grała jak równy z równym. Lech nie wygrał, chociaż był zdecydowanym faworytem tego spotkania. U siebie też przez 70 minut dominowali Lechię. Legia powinna wygrać zdecydowanie, ale zrobiła się nerwówka. I tak legioniści pokazali swoje prawdziwe oblicze i potencjał, jaki drzemie w tej drużynie.



- Legia nie walczy już o tytuł, 4. miejsce też już raczej nie, bo nie zostało już wiele kolejek. Przede wszystkim Lechia musiałaby przegrać większość spotkań, a na to się nie zanosi. Nawet jeżeli nie udaje się osiągnąć celu, jakim są europejskie puchary, to i tak każdy chce wygrać jak najwięcej. My też tak do tego podchodzimy.