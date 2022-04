22-24.04: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 22 kwietnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

W niedzielę piłkarze Legii zagrają wyjazdowy mecz z Pogonią Szczecin. Z powodu braku sektora gości, tym razem na trybunach zabraknie fanów Legii. Zachęcamy do wspierania sekcji - w sobotę na Bemowie grają nasi rugbiści (17:00), bilety-cegiełki do nabycia przy wejściu na stadion. W niedzielę natomiast koszykarze Legii zagrają ważny mecz play-off ze Stalą Ostrów (19:30 w hali na Bemowie) - wygrana zapewni legionistom awans do półfinału! Transmisja na Emocje.TV.



Nasi futsaliści zagrają w Gliwicach z Piastem, a siatkarze w rewanżowym meczu o 7-8 miejsce we Wrześni z miejscowym Krispolem. Amp futboliści Legii w sobotę i niedzielę rywalizować będą w drugim turnieju MP, który rozegrany zostanie w Uniejowie. Transmisja meczów w aplikacji TVP Sport i na sport.tvp.pl.



Legia Ladies w sobotę o 17:15 rozegrają przy Konwiktorskiej kluczowe spotkanie pod kątem walki o awans do III ligi (transmisja na Youtube). Rugbistki Legii czeka szósty w tym sezonie (z ośmiu) turniej mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym. Legionistki walczyć będą o kolejne punkty w Rudzie Śląskiej na boisku przy ul. Bytomskiej 13 (Burloch Arena).



Zofia Klepacka w weekend rozpocznie rywalizację w kolejnych zawodach PŚ w klasie iQFoil - tym razem legionistka rywalizować będzie we Francji w ramach French Olympic Week. Zawodnicy strzeleckiej Legii startować będą w zawodach Pucharu Polski we Wrocławiu.



Rozkład jazdy:

22.04 g. 17:00 Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg

22.04 g. 18:00 Radomiak Radom - Cracovia

22.04 g. 18:00 Resovia - Zagłębie Sosnowiec

23.04 g. 10:45 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, Uniejów]

23.04 g. 13:15 Nowe Technologie Różyca - Legia Warszawa [amp futbol, Uniejów]

23.04 g. 13:30 AP Brychczy - UWKS Legia Warszawa [B klasa][ul. Strażacka 121]

23.04 g. 17:00 Legia Warszawa - Budowlani Łódź [rugby, ul. Obrońców Tobruku 11]

23.04 g. 17:00 Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa

23.04 g. 17:15 Polonia Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

24.04 g. 10:15 Legia Warszawa - Warta Poznań [amp futbol, Uniejów]

24.04 g. 12:15 FC Den Haag - Jong FC Utrecht

24.04 g. 12:45 TSP Kuloodporni Bielsko-Biała - Legia Warszawa [amp futbol, Uniejów]

24.04 g. 17:30 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

24.04 g. 17:30 Krispol Września - Legia Warszawa [siatka]

24.04 g. 18:00 Piast Gliwice - Legia Warszawa [futsal]

24.04 g. 19:30 Legia Warszawa - Stal Ostrów Wlkp. [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Młodzież:

22.04 g. 18:30 Polonia Warszawa U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Konwiktorska 6]

23.04 g. 09:00 UKS Varsovia 09 - Legia U13 [ul. Międzyparkowa 4]

23.04 g. 10:00 Legia U16 - Znicz Pruszków 06 [LTC]

23.04 g. 10:30 Legia Warszawa U-14 - UKS Komorów U-14 [kosz, ul. Grójecka 93]

23.04 g. 10:30 UKS Jedynka Marki U-12 - Legia Warszawa U-12 [kosz, ul. Okólna 14, Marki]

23.04 g. 12:00 Legia U17 ('05/6) - AP Jagiellonia Białystok 06 [CLJ U17][LTC]

23.04 g. 13:45 UKS Torpedo Mokotów 10/11 - Legia LSS U12 [ul. Gruszczyńskiego 12]

23.04 g. 14:00 Legia U15 - Widzew Łódź 07 [LTC]

23.04 g. 16:00 RKS Okęcie Warszawa 14 - Legia LSS U8 [ul. Radarowa 1]

24.04 g. 13:00 MKS Piotrówka II Radom U-11 - Legia Warszawa U-11 [kosz, ul. Trojańska 5, Radom]

24.04 g. 18:00 Legia LSS U8 - Drukarz Warszawa 13 [ul. Łazienkowska 3]

24.04 g. 12:00 Śląsk Wrocław 03/4 - Legia U18 [CLJ U18][Wrocław, ul. Oporowska 62]

24.04 g. 14:30 Wisła Płock 08 - Legia U14 [Płock, ul. Łukasiewicza 37]

24.04 g. 15:30 MKS Polonia W-wa 12 - Legia LSS U10B [ul. Konwiktorska 6]

24.04 g. 16:00 Legia LSS U13 - UKS Derby 356 Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3]



Terminy meczów MP rugbistek Legii w Rudzie Śląskiej:

23.04 g. 11:00 Legia Warszawa - Black Roses Posnania Poznań

23.04 g. 11:40 Alfa Bydgoszcz - Legia II Warszawa

23.04 g. 12:20 Legia Warszawa - Venol Atomówki Łódź

23.04 g. 13:00 AZS AWF Warszawa - Legia II Warszawa

23.04 g. 13:20 Biało-Zielone Ladies Gdańsk - Legia Warszawa

23.04 g. 14:00 półfinał I ligi

23.04 g. 14:20 półfinał I ligi

23.04 g. 14:40 mecz o 9. miejsce

23.04 g. 15:00 mecz o 7. miejsce

23.04 g. 15:20 mecz o 5. miejsce

23.04 g. 15:40 mecz o 3. miejsce

23.04 g. 16:00 mecz o 1. miejsce



Turniej "Mrągowo Total Football Cup" (rocznik 2011 i mł.):

23-24 kwietnia 2022 r., Hotel Mrągowo Resort & Spa, ul. Gizycka 6, Mrągowo.



Legia U11 zagra na mocno obsadzonym turnieju Total Football Cup w Mrągowie. Drużyny będą grać równolegle na 3 boiskach systemem "każdy z każdym", w składach 7-osobowych, długość każdego meczu to 20 minut. Punktacja: wygrana - 3 punkty, remis bramkowy - po 2 punkty, remis bezbramkowy - 1 punkt, porażka - 0 punktów.



Mecze Legii Warszawa: sobota - Radomiak Radom (10:05), Lech Poznań (10:55), Lechia Gdańsk (11:45), APN Ostrołęka (12:35), Constract Lubawa (14:15), AM Cracovia (15:05), Zagłębie Sosnowiec (15:55);

niedziela - Funfutbol Olsztyn (9:00), ŁKS 1926 Łomża (9:50), AP Jagiellonia Białystok (11:05), APN Hattrick Białystok (12:20), Zatoka Braniewo (14:00) i Stomil Olsztyn (15:15).



Turniej Kick Off Cup (rocznik 2012 i mł.):

Grodzisk Wlkp., 23-24 kwietnia 2022 r.

Legia U10 w dniach 23-24 kwietnia zagra na turnieju Kick Off Cup. Zmagania odbędą się na stadionie Dyskobolii w Grodzisku Wielkopolskim.



Grupa A: SL Benfica, Żalgiris Kowno, AP Macieja Murawskiego Zielona Góra, Odra Opole, Stal Rzeszów, Gol Brodnica, Boruta Zgierz, AP Gigant Smile Łajski

Grupa B: Borussia Dortmund, STF Kochlice, AP Czaplinek, Gwardia Koszalin, Mazovia Mińsk Mazowiecki, Widzew Łódź, Załebie Lubin, Dwójka MOS Gubin

Grupa C: Ateitis Wilno, Warta Poznań, Legia Warszawa, Reprezentacja Powiatu Legionowskiego, Lech Poznań, Stal Niewiadów, Polonia Środa Wielkopolska, Reprezentacja Miasta Grodzisk Wlkp.



Po dwie najlepsze drużyny z grup A, B i C trafią w drugiej rundzie do grupy 1, pozostałe drużyny będą trafiać odpowiednio do grup 2, 3 i 4.