Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Piast Gliwice przeprowadzi stacja Canal+ Sport. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - PIAST FORTUNA:

Urs 72 - 2 godziny temu, *.chello.pl Utrzymamy się , po sezonie w Czerwcu wszyscy na zbity ryj wypad razem z Miodkiem co oni wyprawiają w swoim polu karnym to już ciężko znaleźć słownictwo na to , czy te gnoje znowu grają przeciwko trenerowi ? odpowiedz

Zibi - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wstyd Wstyd i jeszcze raz Wstyd. Człowiek zawsze się Łodzi że im się będzie chciało no ale po świętach ochlali się wódy i wishki. Panie Jacku Zieliński do obrony proszę znaleźć że 2 -3 konkretnych graczy bo ten Jedzą to mu już wystarczy. odpowiedz

VUKO TO UPARTA SERBSKA KOZA.... - 2 godziny temu, *.120.126 ZA TO ŻE STRZAŁKA NIE WPUŚCIŁEŚ A DALEJ STAWIASZ NA DRWNO OLBRZMA I ŚLISZA, ŻYCZE CI ODEJŚCIA Z LEGII, UPARTA KOZO! odpowiedz

Kowal - 2 godziny temu, *.centertel.pl Macie swojego vukovica, JEDEN celny strzał! odpowiedz

Poiu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Na co ten slisz jak on nic nie wnosi nigdy wzadnym meczu.pol drużyny jest do wyje...ia odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Poiu: pół to na pewno,a nawet i 3/4. odpowiedz

Pusia - 3 godziny temu, *.centertel.pl No a w niedziele kolejny łomot od Pogoni, i znowu będzie walka o utrzymanie, spójrzcie na ryje tych wkładów, tępe, bezmyślne, bez wiary… odpowiedz

jano - 3 godziny temu, *.orange.pl a z piastem jak zwykle...... odpowiedz

CZY BĘDZIE DEBIUT?!CZY SERB UPARTA SKOŃCZONA KOZA.... - 3 godziny temu, *.120.126 NO!WPUŚĆ!STRZAŁKA!NA 10 MINUT!KTO!WIE!MOŻE ZDOBĘDZIE CENNY PUNKT!ZAPRACOWAŁ NA WEJŚCIE! odpowiedz

Dedi - 3 godziny temu, *.plus.pl Przynajmniej w przyszłym sezonie nie będzie narzekania i Wielkiego zmęczenia że musimy grać co trzy dni. Może to i lepiej.... odpowiedz

SĄ TACY SERBCY CO KOCHAJĄ ZBRODNIARZY.... - 3 godziny temu, *.120.126 SERB ZNOWU WYSTAWIA TYCH CO NA MECZ ZAWODZĄ A NA LAWCE REZERWOWYCH TRZYMA MLODYCH I NIE DAJE IM OSTSTATNIO ZERO SZANS,VUKO JEŚLI JESTEŚ TAKI TOPORNY TO ŻYCZE CI OPUSZCZENIA LEGII NIEBAWEM... odpowiedz

Janek - 3 godziny temu, *.125.62 Pisanie retoryczne. Czy ktoś wie ile goli w tym sezonie poszło na konto Wieteski? odpowiedz

Kielonek - 3 godziny temu, *.centertel.pl Dobrze,że Wisła nie wygrała ale przed nami ciężkie mecze,a utrzymanie nie jest jeszcze pewne odpowiedz

Wolfik - 3 godziny temu, *.mm.pl Chyba większośc uwierzyła, że utrzymanie jest już zapewnione. A za chwilę może się okazać, że niekoniecznie. Dlatego pora się wziąc serio za granie w tym szpilu. odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl A idę do spać, szkoda czasu. Spokojnej nocy. odpowiedz

CAŁY!STADION!PODPOWIADA!STRZAŁEK MA WEJŚĆ I DAĆ ZWYCIĘSTWO!TAKA!RADA! - 3 godziny temu, *.120.126 ŚLISZ DO ZMIANY!NATYCHMIAST NA ŁAWE GO! odpowiedz

jo - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @CAŁY!STADION!PODPOWIADA!STRZAŁEK MA WEJŚĆ I DAĆ ZWYCIĘSTWO!TAKA!RADA!:



No i kogo panie profesorze tam wstawić... odpowiedz

Syn trenera - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @jo: Muci Celhaka odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.115 @CAŁY!STADION!PODPOWIADA!STRZAŁEK MA WEJŚĆ I DAĆ ZWYCIĘSTWO!TAKA!RADA!: Najpierw to niech strzelą na 1:1 by myśleć o wygranej a tu się nie zapowiada odpowiedz

Trener Bramkarzy - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Dalej w środku pola trenerzyno wystawiaj kreatywny duet Slisz Sokołowski co to ani odbiorów nie ma ani podać nie potrafi... nawet do najbliższego zawodnika.. odpowiedz

Brajan - 3 godziny temu, *.inetia.pl K...a miało być 2 do zera. Tak obstawiłem . odpowiedz

autor - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Brajan: spokojnie Piast wbije jeszcze jeden i bedzie jak obstawiles :) odpowiedz

Korek - 3 godziny temu, *.chello.pl Rose sprezentował Gliwiczanom typowe legijne wielkanocne jajeczko. Czy można było zagrać gorzej? O tym się przekonamy już niebawem, w drugiej odsłonie. Wojskowe armatki - niemalże jak wydmuszki. Z czym do ludzi...? odpowiedz

Atmosferić - 3 godziny temu, *.orange.pl Kilka rzeczy w życiu pewne - 1.śmierć 2.podatki 3.taktyczny wpier...l vuko od fornalika. odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl vuko-wez tego rosa na bok obrony bo w srodku to on pojecia o graniu nie ma.. odpowiedz

XD - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Najpierw witeska a później drugi szpecjalistaXD odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl Vuko jest może i dobrym motywatorem, ale warsztat ma kiepski. Do tego małe doświadczenie. I napiszę to kolejny raz - potrzeba trenera, który na wesoło weźmie towarzystwo za ryja. O zarządzaniu klubem, a raczej brakiem wszystkiego, nie ma sensu już pisać. odpowiedz

kalosz - 3 godziny temu, *.mm.pl no to sie pobawili w swoim polu karnym....jak z rakowem...moze w spódniczkach powinni grac?:) odpowiedz

waldek - 3 godziny temu, *..kamera Żeby Legię oglądać to najpierw musisz walnąć pół litra i do tego trzy piwa.

Dramat. W nowym sezonie będzie to samo, szrot i rozczarowanie. Bieda w kasie. MIstrzem POGOŃ lub RAKÓW !!!!! odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl Nie ma co, widać w grze Legii rękę trenera... Niech się ten sezon skończy, tego nie da się oglądać. odpowiedz

Sobo(L)ew - 3 godziny temu, *.255.115 @Po(L)ubiony: I co dalej ma zostać trenerem Legii??? Ja go nie widzę na dłuższą metę odpowiedz

Po(L)ubiony - 3 godziny temu, *.aster.pl @Sobo(L)ew: Uchowaj Boże! Vuko niech remontuje dom, komentuje w Canalu, bawi się dziećmi, ale od Legii niech będzie jak najdalej. odpowiedz

Kraków 12345 - 3 godziny temu, *.grefnet.pl Legia grać qrw.....!

Legia grać qrw.....! odpowiedz

papucio - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Dobra idę spać szkoda nerwów odpowiedz

KRK 12345y7899 - 4 godziny temu, *.grefnet.pl Rose 1 liga ...z tymi zagraniami wyp..... odpowiedz

Wolfik - 4 godziny temu, *.mm.pl Ech, typowo w tym sezonie - bramka do szatni. Co oznacza, że tego meczu nie wygramy (vide statystyki). odpowiedz

XDDDDDDDDDDDDDD - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Rose ty pajacu !!! odpowiedz

pfffff - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Futbolowe jajca odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl polecam ten mecz - bodo-valerenga - liga norweska - zwóćcie uwagę na kulture gry obu zespołów - to jest 3 klasy wyżej niż Legia i Piast



http://cdn.livetv533.me/webplayer2.php?t=ifr&c=1836886&lang=ru&eid=46712763&lid=1836886&ci=113&si=1 odpowiedz

woot - 4 godziny temu, *.orange.pl @Atmosferić: no, dzieki za info. odpowiedz

Atmosferić - 4 godziny temu, *.orange.pl vuko nigdy nie wygrał z fornalikiem wiec pewnie zrobi piast ze 2 kontry i wygra. odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Panowie, nie mam już canal +, chłopaki grają jak z nut, czy w cymbergaja? odpowiedz

xxc - 4 godziny temu, *.35.29 @Leśny Dziadek: w cymbergaja jak z nut ;-p

ale piast tez nic wielkiego nie pokazuje odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @xxc: To może 1- 0 jakoś wymęczą odpowiedz

autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Leśny Dziadek: piast robi z nami co chce odpowiedz

Leśny Dziadek - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @autor: To kiszka kaszana odpowiedz

Niestety Piast może nas mocno dojechać! - 4 godziny temu, *.206.142 Krzeszczu 2.0 odpowiedz

Genkov - 4 godziny temu, *.chello.pl Czemu nie ma Mladenovica? odpowiedz

:) - 3 godziny temu, *.plus.pl @Genkov: bo jest Abu Hanna i Rose :D odpowiedz

Brzeg opolski - 4 godziny temu, *.a2mobile.pl Dla chcacych ogladnac lapcie:strims.top/LegiaWarszawaPiastGliwice.php odpowiedz

go(L)op - 4 godziny temu, *.shlnet.pl oby nie skibicki w 1 skałdzie bo od razu gasze telewizor odpowiedz

Jasio - 4 godziny temu, *.icpnet.pl Uratuje ktoś linką? odpowiedz

Leśny Dziadek - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Jasio: Linką? Kolego nie załamuj się, myśl pozytywnie, wiosna nadchodzi. odpowiedz

autor - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @Jasio: rozumiem cie, tez jak czasem ich ogladam to mam ochote sie powiesic odpowiedz

(L) - 5 godzin temu, *.centertel.pl ma ktos linka do meczu ?? odpowiedz

Kibic z what's up'a - 5 godzin temu, *.plus.pl Nieważne kto zagra i strzeli najważniejsze 3 pkt odpowiedz

Anty Kosta - 5 godzin temu, *.plus.pl Kapustka i Strzałek wejdą i rozstrzygną mecz odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 5 godzin temu, *.plus.pl Rose czyli gramy na zero z tyłu i liczę na Strzałka że zadebiutuje oficjalnie. odpowiedz

Hiszpan - 4 godziny temu, *.com.pl @Wieczny fan Mioduskiego : No fakt Rose to gwarant zero z tyłu. Xd odpowiedz

Olo - 5 godzin temu, *.centertel.pl Panowie poproszę o jakiś ciekawy link do meczu nie ma mnie w Warszawie a bardzo chciałbym obejrzeć mecz poproszę o pomoc (L) odpowiedz

!(L)! MIŁKOWICE - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Strebinger

Jędrzejczyk . Rose . Wieteska . Hanna

Sokołowski . Josue

Verbić . Rosołek . Muci

Włodarczyk odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Skład dość eksperymentalny, ale takie mamy warunki na dziś. A punkty jakieś należy zdobyć, bo jeszcze utrzymania pewnego nie mamy a mecze przed nami trudne.



To byłby fajny prezent na Święta - ograc tych krojcoków... odpowiedz

