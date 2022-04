Konferencja pomeczowa

Vuković: Pozytywem powrót Kapustki

Poniedziałek, 18 kwietnia 2022 r. 22:43 Fumen, źródło: Legionisci.com

Aleksandar Vuković (trener Legii): Na pewno trudno jest zaakceptować porażkę, bo dawno nie przegraliśmy w lidze. Zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby nie przegrać tego meczu. Wystarczył jeden duży błąd i on zadecydował o prowadzeniu Piasta i ostatecznej wygranej gości. Gliwiczanie bronili się skutecznie, a my przy nielicznych sytuacjach byliśmy nieskuteczni.

Była poprzeczka Pekharta, więc można powiedzieć o braku szczęścia, ale poza tym brakowało nam lepszych rozwiązań, rozegrań, dośrodkowań i wtedy byłaby większa szansa na strzelenie bramki. Tak czy inaczej patrzymy przed siebie i mamy jeszcze pięć spotkań, żeby wrócić na właściwą ścieżkę.



Do pozytywów zaliczam powrót Bartka Kapustki, który pokazał się z dobrej strony. Dodatkowo Yuri Ribeiro mógł zagrać dłużej. Także będę się trzymać tych pozytywów.



Odnośnie mojego odejścia z Legii... Mam pewien problem, bo niewiele czytam i nie śledzę tego, co się pisze w internecie. Częściej dostaje różne informacje z zewnątrz. Generalnie dziwię się, że ktoś jest zdziwiony, że jest inaczej. Mówiłem wcześniej i było to powszechnie wiadome, że będę do końca sezonu. Nie było tematu, że będą rozważany na dłużej, że będą na to szanse. Wiem, że drużyna o tym wie i zrobimy wszystko, żeby dokończyć sezon w możliwie najlepszy sposób. Na pewno będą dyskusje czy to pomaga czy nie. Aczkolwiek od początku zakładałem, że będę do końca sezonu i walczę, żeby drużyna wyszła z tej sytuacji, w której się znalazła. Mimo dzisiejszej porażki jesteśmy na dobrej drodze, żeby gra wyglądała lepiej niż wcześniej. Nie mam nic więcej do dodania.



Sytuacja z drużyną jest taka, że o ile nic się nie wydarzy, to pod koniec sezonu będziemy mogli mówić o najmocniejszej kadrze jaką bym sobie życzył. Do samego końca będziemy chcieli grać najmocniejszym składem, na jaki nas będzie stać w danej chwili. Niezależnie od tego, co jesteśmy w stanie ugrać. Mamy obowiązek grać i wygrywać. Może być tak, że któryś z młodych dostanie szansę, ale nic na siłę i nic na pokaz. Niektórzy już wykorzystali okazję, bo są w meczowej kadrze. Na boisko będą wychodzić najlepsi, żeby zwiększyć szanse na wygraną.