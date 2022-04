Fornalik: Legia to już inna drużyna

Waldemar Fornalik (trener Piasta): Udanie zakończyliśmy ten świąteczny okres, a to nie było łatwe tak oczekiwać na mecz podczas Wielkanocy. Aczkolwiek podołaliśmy temu zadaniu. Zagraliśmy solidny mecz i dzięki realizowaniu założeń taktycznych niwelowaliśmy atuty Legii. Owszem, Tomas Pekhart trafił w poprzeczkę, ale my też mieliśmy swoje sytuacje, jak choćby główka Ariela Mosóra. Zgarniamy 3 punkty i jesteśmy w pełni zadowoleni, bo Legia to już jest inna drużyna niż jesienią. Jest niewygodna dla rywali i dziś nie grało się łatwo. Odkąd jestem trenerem Piasta, to nie mówimy o celach, lokatach na koniec sezonu, tylko koncentrujemy się na najbliższym meczu. Zobaczymy po ostatniej kolejce czy będziemy mieć europejskie puchary czy nie. Na razie robimy swoje.

artic - 47 minut temu, *.18.86 Jak sie ma w druzynie takich paralitykow jak kadrowicz:)Wieteska i wielki Czech to trudno wygrac z przecietna druzyna wyrobnikow smutnego Waldemara teraz to juz malo wazne jak L przegra w Szczecinie to walka o utrzymanie znowu realna. odpowiedz

koras - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Jak zwykle. Bramka z kompletnej d. i dorabianie teorii o taktyce, planach, etc.

Snickersa zjedz Waldek. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Co on bredzi? Przeciez Piast nawet pol sytuacji nie stworzyl, my mielismy 2 setki i nie wypuszczalismy ich z polowy przez 3/4 meczu a chlop opowiada o zalozeniach taktycznych. Wygraliscie bo podarowanym golu i rozpaczliwie sie broniliscie, taki byl to mecz, a nie solidny z sytuacjami. odpowiedz

kulturalny cham - 1 godzinę temu, *.46.112 @L: chłopie zgarneli 3pkt. Fornalik dobry fachowiec,co by nie mowic swoje zalozenia taktyczne wykonali,nasza Legia niestety nie.Co my zrobili poza wiatrem i poprzeczką ?

jak dla mnie mecz fajny dla oka odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @kulturalny cham: Założenia taktyczne Piasta są od 4-ech sezonów takie same. Murować, jak się uda to strzelić i murowac dalej. Zdaniem ludzie komentujących mecz w C+ piłkarzem meczu był Czerwiński. Czyli człowiek - laga do przodu lub podanie do bramkarza. Drewniany obrońca który może być "solidnym" jedynie w tej lidze. Czyli drewnianej.



odpowiedz

kulturalny cham - 40 minut temu, *.46.112 @Wolfik: akurat Czerwiski dzis by sie Legii przydał ,solidny obronca,a to jak graja od 4 lat czy uj wie od kiedy na Legie dzis wystarczyło..otworz oczy nastepnym razem jak bedziesz patrzyl na mecz odpowiedz

