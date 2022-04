Tradycji stało się zadość

Sędziowie

Główny: Tomasz Musiał

Asystent: Sebastian Mucha

Asystent: Jakub Ślusarski

Techniczny: Patryk Gryckiewicz



jacq - 3 minuty temu, *.play-internet.pl Dno i żenada. Mioduski WON! odpowiedz

VUKO ZAPRACOWAŁEŚ NA SWOJE WYNIKI A SĄ CIENKIE..... - 26 minut temu, *.120.126 JAK MOŻNA NIE BYŁO WPUŚCIĆ CHODŻ NA OSTATNIE DRUGIE 45 MINUT STRZAŁKA, CO JEST NA GAZIE A ON WPUSZCZA OI DŁUGICH LEŻAKOWANIACH HANKE KAPUŚNIACZKA , VUKO SAM SOBIE STRZELIŁEŚ W KOLANO I ODCHODZISZ...PAPA.... odpowiedz

Plaskacz - 46 minut temu, *.chello.pl Jak można się było się pozbyć Czerwińskiego!!!!! Obecny skład Legii to najsłabszy skład od 2003 roku. odpowiedz

ZenekL3 - 1 godzinę temu, *.chello.pl Zero zdziwienia, drużyna w tym zestawieniu personalnym i z tym trenerem osiągnęła swój sufit i sobie kopie w piłkę dla przyjemności i bez większego stresu. Fajnie, że wraca Kapustka bo w środku pola wygląda to dokładnie i punktualnie, tak jak nasze miejsce w tabeli a nawet to miejsce jest nieco ponad poziom naszej gry w pomocy. Nie wiem czy Runjajec da radę zbudować lepszą jakość ale musimy spróbować, bo to co jest teraz gwarantuje nam w przyszłym sezonie równie zaciętą walkę o 10 miejsce, co w tym roku. odpowiedz

Szyszko - 1 godzinę temu, *.chello.pl Darku jak to widzisz? Czy to już Europa? odpowiedz

Ginka - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Szyszko: tak, ale południowo-wschodnia. Zresztą, od dłuższego czasu mam niesprawne szkła... odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl Przynajmniej punkt należało ugrać z Piastem by zachować dystans do pary Wisła-Śląsk. Prawdopodobna strata punktów w Szczecinie może spowodować nerwowość w końcówce...

A kalensarz nam nie sprzyja.



Nadzieją jest fakt, że ostatnio nieco lepiej nam idzie, jak jesteśmy skazani na starcie... odpowiedz

Mr Martini - 1 godzinę temu, *.orange.pl Komentarze typu Waldek King, są bez sensu. To my mamy najsłabszy zespół od lat i tyle. Waldek wcale nie jest King. Taki z niego King, jak że świni baletnica. W 2014 z Lewandowskim w składzie nie awansował na mundialu. A co było potem? Awans na Euro 2016 i na mundial 2018 z Nawałką. Awans na Euro 2020 z Brzęczykiem i awans na mundial 2022 z Michniewiczem. Co to za Waldek King? Po erze tego całego Waldka, były same awanse. Co to więc za Waldek King? To my mamy najsłabszy zespół i prezesa od lat. odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Mr Martini: Dokładnie. Nie pamiętam meczu Piasta, na którym by mnie nie męczyła "śpiączka". odpowiedz

hajdukL - 4 minuty temu, *.77.242 @Mr Martini:

Jesteś taki głupiutki i pewnie nigdy się nie dowiesz dlaczego. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl 1. Jędrzejczyk nie zagra z Pogonią

2. Jędrzejczyk w TOP10 Legii pod względem rozegranych meczów odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Do tej pory nie mogę zrozumieć jak można było nie zatrudnić Papszuna - to jest najlepszy trener w Polsce. A te pacany musiały tego Runjaicia wziąć... Runjaić skończy pracę przed zimą. odpowiedz

Cegiełka - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Atmosferić: Też tak uważam. Na Boże Narodzenie Runjaic będzie wspomnieniem na Ł3. odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pisałem po meczu z amika,że Rose to gamoń to redakcja pisała pan profesor.No to macie swojego profesora.

Najgorszy sezon od niepamiętnych czasów.15 porażka w sezonie.A to zapewne nie koniec.Przegonić tę bandę nieudaczników na 4 strony świata.Po ostatnim meczu w sezonie to nie tylko koszulki bym im zabrał ale boso w samych majtach wygonił ze stadionu. odpowiedz

Ben - 1 godzinę temu, *.inetia.pl @Darek : kup klub będzie tak jak zechcesz! odpowiedz

(L) evinho. Onet. Pl - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Darek : Gamoniu byle co jesz i byle co piszesz... odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Mieszanka pseudotrenera bez wiedzy i zawodnikow z podstawowymi brakami technicznymi i tak to wyglada jak w tym spotkaniu. Utrzymanie sie bedzie cudem. odpowiedz

Miasto Rafałka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kiedyś wóz Drzymały przyjeżdżał jak po swoje,teraz te parówy odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl Groza spadku powraca... Zaraz pogoń nas ogra - płock sprzeda mecz wiśle i będzie znów na styk do strefy spadkowej. A jeszcze sporo trudnych meczów.



Tak jakby w Legii zapanowało rozluźnienie że "spoko, utrzymaliśmy już się, możemy sobie odpuścić, iść na impreze" - tak to czuję. odpowiedz

Jerry - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Atmosferić: nie ma takiej możliwości byśmy już spadli. Matematycznie to możliwe oczywiście, ale dół też wszystkiego nie wygra. Dzięki Vuko za utrzymanie.

Vuko pokaż Pogoni, że niesłusznie cię zwalniają. odpowiedz

Atmosferić - 1 godzinę temu, *.orange.pl @Jerry: Tak? jesteś pewien że wygramy ze stalą,cracovią czy w białymćwoku? - tam nie wygraliśmy od czasów Odjidji w Legii...



Niestety szansa na spadek wciąż jest... odpowiedz

Hahah - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pinokio trener na lata !!! odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Hahah:

Pinokia to w dupie szukaj trollu odpowiedz

Mr Martini - 2 godziny temu, *.orange.pl Po zakończeniu sezonu, trener i 90 procent składu do wymiany. Taka prawda. Odkąd chodzę na Legię, nigdy nie mieliśmy gorszego zespołu. Gorszych piłkarzy niż obecni, chyba nie da się w letnim okienku transferowym zatrudnić. Wieteska, Ślisz, Johansson, Skibicki i wielu innych. Legia, to dla nich za wysokie progi. Poza tym jeśli Legia, w przyszłości chce zatrudniać piłkarzy mocno po trzydziestce, to niech się mocno nad tym zastanowi. Swego czasu wrócił Mięciel, i były to zmarnowane pieniądze. Powrót Boruca, też bez szału. W Lidze Europejskiej, owszem bronił dobrze, ale w Ekstraklasie, podobnie jak pozostali, zawiódł. Sezon do bani. odpowiedz

eLka - 2 godziny temu, *.mm.pl Panienki, już się utrzymałyście? Dwa punkty na dziewięć w trzech ostatnich meczach.

Pudel won! odpowiedz

RafRasz - 2 godziny temu, *.orange.pl Ten mecz podsumowuje 4 lata rządów pana Mioduskiego oddaliśmy Mosura za darmo ale w składzie trzymamy Wieteske Ślisza i Pekharta. Wieteska albo Ślisz to murowany błąd w każdym meczu a Pekhart jak go ktoś nie trafi w głowę to bramki nie strzeli, za chwilę pewnie odejdzie młody Włodarczyk i zostaniemy z następnym kaleką Lopezem. Ja nie rozumiem czy nie można dać szansy młodym zawodnikom z akademii chociaż 30 min w meczu tylko wpuszczać Ribeiro i Muciego ??? odpowiedz

Robota w Tartaku czeka .... - 2 godziny temu, *.plus.pl Czeski napadzior grał jakby ganiał na szczudłach. odpowiedz

Canniga - 2 godziny temu, *.plus.pl Waldek King odpowiedz

borsi77 - 2 godziny temu, *.net.pl Piłkarzyki,pajacyki,zdejmować koszulki i won!!! odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.orange.pl Spokojnie, taki rok musiał się zdarzyć. W przyszłym sezonie wracamy do gry. Legia to Legia. odpowiedz

Tym - 2 godziny temu, *.net.pl Piszcie sobie co chcecie że błąd Rasę ale jak dla mnie nie to wieteska popełnił babola jak można popełnić taki błąd jak on przy wybiciu piłki ludzie odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Gonić tych pseudo piłkarzy z naszego klubu i jeszcze tego trenera.

Nie da się tego oglądać odpowiedz

(L)eo - 2 godziny temu, *.36.202 Jednak sprawdziło się,że nad tym klubem wisi jakieś fatum. Przychodzi do nas gościu za grube miliony euro,wychodzi na boisko i odcina mu mózg, zapomina jak się gra w piłkę. Przypadek? Nie sądzę, było już tutaj tego masa. Wnioski wyciągnijcie sami. odpowiedz

Antek - 2 godziny temu, *.. Poczłapałem i do domu odpowiedz

JacDud - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Wielka prowizorka, bez zębny Goliat odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Dzisiaj był taki mecz że widać że potrafimy wygrywać fuksem tylko z zespołami z dolnych partii tabeli. Slisz i Pekhart też do rezerw z nieobecnym dziś Mladenoviciem. Nic z tego że więcej podań i posiadania piłki

Strzały w światło bramki 1!?? Dosłownie 1!!! Vuko dziękujemy za teraz....a tu nawet Mourinho czy Guardiola nie pomoże. Tragedia....i ciągle obawa spadku. Obrona dzisiaj jak trampkarze ...dzieciaki. pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Pit - 2 godziny temu, *.net.pl Dziadostwa ciąg dalszy.....co za syf.... odpowiedz

Sxc - 2 godziny temu, *.125.45 Wczoraj był Piłkarski Poker czy dzisiaj?

Żenada odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Sxc:

Przyznam że też sobie obejrzałem poraz kolejny sędziego Lagune. Pozdro odpowiedz

TERAZ POWINIEN VUKO BYĆ ZWOLNIONY I KILKU FATALNYCH JEGO PUPILI.... - 2 godziny temu, *.120.126 WITESKA FATALNIE, DREWNO OLBRZYM FATALNIE, ŚLIS , FATALNIE I TRENER BEZ JAJ BO BOI SIE WPUŚCIĆ STRZAŁKA.... odpowiedz

Juras - 2 godziny temu, *.plus.pl Ależ ten Verbic jest żenujący... odpowiedz

Czeski Tartak - 2 godziny temu, *.plus.pl Najlepszy na Boisku był Czeski Tartak odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Co za dziadostwo. Jeden celny strzał.Banda gamoni, wyjdzie łaskawie trochę pobiega a za ośmieszanie klubu i nas biorą miliony. Oby nowi w następnym sezonie mieli płacone za wyniki a nie za ośmieszanie klubu i nocne balangi. odpowiedz

Szpic - 2 godziny temu, *.chello.pl Wiadomo było że jeśli stracą bramkę pierwsi, to z całą pewnością jej nie odrobią, nie z Piastem. Brak zawodników kreatywnych z przodu to jedno, ale w takim właśnie meczu widać jak na dłoni braki taktyczne w prowadzeniu zespołu przez Vukovicia. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl We wtorek z Dynamem był mecz o pokój a dziś nasi zagrali o niepokój jeszcze o utrzymanie w ekstraklasie. odpowiedz

lolo - 2 godziny temu, *.plus.pl Tak się przechodzi obok meczu! Slisz profesor buahahaha! Gonić tego Vuko, paralityk nie trener!!! odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl legia caly mecz grala tak jakby wygrywali co najmniej 3-0... to juz ten mecz z dynamem kijow byl ciekawszy...przynajmniej moznabylo zobaczyc "najszybszego zawodnika w tej czesci europy"i sie posmiac...dzis to jakas zenada.... co oni sparing grali czy jak? jedynie jedza i verbic chcieli grac... odpowiedz

DKLW - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Piast robił wszystko, żeby nie przegrać i nie robił nic, żeby wygrać (zresztą tak robią tutaj od lat) i znów skończyło się tak samo.

PS: Najlepszy Legionista dzisiaj: Ariel Mosór (co było do przewidzenia). odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.orange.pl Matematycznie jeszcze są szanse na 4 miejsce, ale gra Legii musi się zmienić! odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Jerry: Musiał by się zdarzyć cud... Nie ma takich szans już. A teraz Pogoń na wyjeździe..

Tu chyba popłynąłeś. odpowiedz

Dedi - 2 godziny temu, *.plus.pl @Jerry:

Edit.

Lechia ma 13 punktów przewagi nad nami..

Z Pięciu spotkań musieli by przegrać 4 a my wygrać 4. I jeszcze został by im punkt przewagi.... Nawet. odpowiedz

Olo - 2 godziny temu, *.eolo.it @Jerry: Matematyczne szanse, to ja mam na 6 w totka! :D odpowiedz

Wolfik - 1 godzinę temu, *.mm.pl @Jerry: Jeśli mówimy o matematyce, to statystycznie widmo spadku jest o wiele bardziej realne, niż praktycznie nieosiagalne 4-te miejsce. odpowiedz

Cyrkowcy - 2 godziny temu, *.centertel.pl Chyba następnym razem pójdę do cyrku bo tam grają prawdziwe klauny,a nie takie udawane jak w formacji obrony w dzisiejszym meczu odpowiedz

Misiek75 - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Jak zwykle baty z Piastem ,oni chyba nie potrafią z nimi grać .Niech ten haniebny sezon już się kończy !!!!! odpowiedz

Paczek - 2 godziny temu, *.mm.pl przypomnia się runda jesienna. Żeby do końca nie włączyć o utrzymanie. Niby cos tam graja, błąd i w plecy. Żenada. odpowiedz

Pjoter - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jeden celny strzał Legii w meczu,więc czego my chcemy? Porażka numer 15, fajnie jest,nie ma co...i jeszcze zajebiście obrońcy.Niech ten sezon się już kończy precz. odpowiedz

kalosz - 2 godziny temu, *.mm.pl caly mecz grali tak jakby wygrywali co majmniej 3-0...to juz ten mecz dinamem kijow byl lepszy... odpowiedz

Tom Horn - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Ha ha ha ha, klątwa piasta trwa.Prędzej legia w finale ligi mistrzów wystąpi niż pokona piasta.Mało tego,nawet jeśli Piast by wystawił 11 inwalidów jeżdżących na wózkach to i tak legia poniosła by porażkę. Póki trenerem piasta będzie Waldek Fornalik legia piasta nigdy nie pokona. odpowiedz

Kabaret - 2 godziny temu, *.plus.pl Ten Ćzeski Tartak nie powinni wypuszczać w Koszulce Legii . I na dziś Dyscypliną Num 1 na Legii powinna być Koszykówka bo chłopaki tam bardziej zasługują niż piłkarskie gwiazdeczki. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Statystyki są bezlitosne - nie umiemy (z jednym wyjątkiem) w tym sezonie odwrócić losów meczu. Walka o otrzymanie rozpoczyna się od nowa. A kalendarz mamy trudny. odpowiedz

mietowy - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl znowu sie popisali alleluja odpowiedz

