Wieteska: Mieliśmy dużo pecha

Poniedziałek, 18 kwietnia 2022 r. 23:32 źródło: Legia Warszawa

- Mieliśmy dużo pecha. Popełniliśmy jeden błąd, razem z Lindsayem jesteśmy współwinni utraty bramki, musimy to wziąć na siebie. Najpierw ja, potem on mogliśmy się lepiej zachować i na pewno tego gola by nie było. Myślę, że z gry to my byliśmy lepsi, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, ale nie wykorzystaliśmy żadnej sytuacji. Dziś w naszym domu schodzimy z boiska pokonani – powiedział po meczu Mateusz Wieteska







- Stworzyliśmy dużo okazji, ale nic nie chciało wpaść. Mocno pracujemy nad skutecznością na treningach, więc głęboko wierzę, że w następnych spotkaniach będziemy dużo bardziej efektywni. Mam nadzieję, że strzelone gole przyniosą nam zwycięstwa. Skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Nie wybiegamy w przyszłość, nie myślimy co będzie za pięć kolejek. Przygotowujemy się do każdego następnego spotkania i chcemy te mecze wygrywać, bo wiemy, że w ostatniej rundzie zwycięstw było zdecydowanie za mało i chcemy poprawić ten dorobek - dodał "Wietes".