Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Piastem

Środa, 20 kwietnia 2022 r. 10:40 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dwóch zawodników otrzymało pozytywne noty za poniedziałkowy mecz z Piastem Gliwice. Najwyżej oceniliście występ Richarda Strebingera - 3,5 w skali 1-6, a nieco niżej Artura Jędrzejczyka - 3,3. Najniższa nota trafiła do Lindsaya Rose i Ernesta Muciego - 2,1. W sumie oceniało 642 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5.



Strebinger 3,5

Jędrzejczyk 3,3

Kapustka 2,9

Josue 2,8

Yuri Ribeiro 2,6

Verbić 2,6

Abu Hanna 2,5

Sokołowski 2,3

Wieteska 2,2

Rosołek 2,2

Slisz 2,2

Pekhart 2,2

Włodarczyk 2,2

Rose 2,1

Muci 2,1