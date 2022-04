30.04-2.05: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 29 kwietnia 2022 r. 08:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę piłkarze Legii zagrają wyjazdowy mecz ze Stalą Mielec - na trybunach obecny będzie komplet widzów, a sektor gości pozostanie zamknięty. Zachęcamy do wspierania naszych futsalistów, którzy o 16:00 w hali przy ul. Gładkiej 18 podejmować będą Słoneczny Stok Białystok. Bilety w cenie 10 i 15 zł do kupienia przy wejściu do hali. W niedzielę warto wesprzeć naszych przyjaciół z Elbląga przy okazji meczu z Pogonią w Grodzisku Mazowieckim.



W Kartuzach odbędą się mistrzostwa Polski K-1 (juniorów i seniorów), w których startować będą kick-bokserzy Legii.



Siedmioro zawodników Legii wystartuje 1 maja w mistrzostwach Polski w półmaratonie w jeździe szybkiej na rolkach (w Grodzisku Wlkp.) - Marek Kania, Mateusz Kania, Maria Kania, Łukasz Warchoł, Paweł Zdancewicz, Daniel Kotzian i Marcin Jarkiewicz.



Rozkład jazdy:

29.04 g. 20:00 FC Den Haag - Almere City FC

29.04 g. 20:30 Górnik Zabrze - Radomiak Radom

30.04 g. 16:00 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa

30.04 g. 16:00 Legia Warszawa - Słoneczny Stok Białystok [futsal, ul. Gładka 18]

30.04 g. 17:00 KU-AZS UW II Warszawa - Legia Ladies [piłka nożna kobiet]

30.04 g. 20:00 Stal Mielec - Legia Warszawa

01.05 g. 12:40 Podbeskidzie Bielsko-Biała - Zagłębie Sosnowiec

01.05 g. 17:00 Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Olimpia Elbląg



Młodzież:

29.04 g. 11:00 Legia U18 - Lech Poznań U18 [LTC]

29.04 g. 14:30 Escola Varsovia 05 - Legia U17 [CLJ U17][ul. Fleminga 2]

29.04 g. 17:00 UKS Varsovia 07 - Legia U15 [CLJ U15][ul. Marymoncka 42]

29.04 g. 19:00 OKS Champion Otwock 10 - Legia U12 [Otwock, ul. Karczewska]

30.04 g. 10:00 AP JŁ Wawer 13 - Legia LSS U8 14 [ul. Patriotów 90]

30.04 g. 10:30 Legia Ladies LSS U13 - UKS Varsovia 09 [ul. Łazienkowska 3]

30.04 g. 11:00 KS Ursus 08 - Legia LSS U14 [ul. Sosnkowskiego 3]

30.04 g. 13:15 Białe Orły Warszawa 12 - Legia LSS U10 [ul. Hemara 15]

30.04 g. 13:30 Legia LSS U11 - WAF Ursynów 11 [ul. Łazienkowska 3]

30.04 g. 15:30 Legia LSS U12 - RKS Okęcie II 10 [ul. Łazienkowska 3]