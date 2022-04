PP: Świt Nowy Dwór Maz. 1-2 Legia II Warszawa. Awans Legii

Środa, 20 kwietnia 2022 r. 18:50 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 1/4 finału mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 2-1. W kolejnej rundzie rywalem legionistów będzie Pilica Białobrzegi, a spotkanie odbędzie się 11 maja na wyjeździe.



Drużyna ze stolicy objęła prowadzenie w 25. minucie. Koszmarny błąd popełnił bramkarz Świtu Jakub Lemanowicz, który zwlekał z wykopnięciem piłki zagraniu od obrońcy. Dawid Dzięgielewski zastosował pressing i wślizgiem wybił ją spod nóg rywala, a następnie dopadł do niej Igor Strzałek i wpakował do pustej bramki. Osiem minut później do wyrównania doprowadził Jewhen Radionow. Błąd w tej akcji popełnił Ramil Mustafajew, który źle trafił w piłkę i zamiast wybić ją poza pole karne skierował w światło bramki strzeżonej przez Jakuba Trojanowskiego. Ten zdołał ją odbić, ale trafił prosto w Radionowa i piłka wpadła do siatki.



W 60. minucie świetnym strzałem sprzed linii pola karnego popisał się Karol Noiszewski i tym samym Legia wyszła na prowadzenie, które udało się utrzymać do końca spotkania. Gospodarze stworzyli w ostatnich minutach kilka niezłych sytuacji, jednak legioniści mieli sporo szczęścia i to oni zagrają w półfinale rozgrywek. W ostatniej minucie Wiktor Kamiński nie wykorzystał jeszcze sytuacji sam na sam z bramkarzem.



PP: Świt Nowy Dwór Maz. 1-2 (1-1) Legia II Warszawa

0-1 - 25' Igor Strzałek

1-1 - 33' Jewhen Radionow

1-2 - 60' Karol Noiszewski



Legia II: 1. Jakub Trojanowski – 19. Jakub Kwiatkowski (85' Miłosz Pacek), 18. Karol Noiszewski, 2. Mateusz Grudziński, 16. Patryk Konik – 8. Patryk Pierzak, 6. Filip Laskowski (46' 5. Bartosz Widejko), 23. Igor Strzałek (90+1 3. Jakub Czajkowski) – 11. Ramil Mustafajew (46' 17. Nikodem Niski), 7. Dawid Dzięgielewski (59' 24. Wiktor Kamiński), 21. Kacper Skwierczyński (46' Damian Warnecki)



Świt: 57. Jakub Lemanowicz - 19. Patryk Cieślak, 2. Radosław Kamiński, 3. Sebastian Cuch, 28. Damian Ślesicki, 16. Jacek Tkaczyk (61' 33. Piotr Basiuk), 24. Bartosz Michalik (80' Łukasz Sosnowski), 21. Jarosław Jampol, 25. Jan Nawotczyński (80' Jerzy Munik), 32. Jewhen Radionow, 7. Hubert Michalik (11' Filip Kowalczyk)



żółte kartki: Laskowski, Kamiński, Noiszewski, Konik (Legia II) - H. Michalik, Cieślak