Koszykówka

Zapowiedź 2. meczu play-off ze Stalą

Środa, 20 kwietnia 2022 r. 09:16 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Wygrana Legii w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym ze Stalą była z pewnością nie lada niespodzianką w środowisku koszykarskim. Zespół z Ostrowa Wielkopolskiego jest bowiem zdecydowanym faworytem do złotego medalu mistrzostw Polski. Możemy spodziewać się, że podopieczni Igora Milicicia w środowym meczu numer dwa zagrają z o wiele większą determinacją i zrobią wszystko, by wyrównać stan rywalizacji, zanim ta przeniesie się do stolicy.



Legioniści tymczasem, choć nadal nie są faworytami serii, zrobią wszystko, by zrobić drugi krok w stronę półfinału. Jakich zmian w taktyce dokona trener Milicic, na co zwróci uwagę swoim podopiecznym trener Kamiński? Przekonamy się już w środowy wieczór w Arenie Ostrów.







Obiekt ten podczas pierwszego spotkania zgromadził na trybunach ponad 2,8 tys. kibiców. Niewykluczone, że w środę widownia będzie jeszcze liczniejsza. Na pewno zaś nie zabraknie gorącej atmosfery, jaką tworzą fani "Stalówki" - Arena Ostrów żyła przez całe spotkanie, ale w poniedziałek miejscowi kibice opuszczali halę w minorowych nastrojach. Poprzednia porażka Stali na własnym parkiecie miała miejsce dobrych parę miesięcy temu w rywalizacji z Czarnymi (82:83).



Legia w pierwszym meczu play-off pokazała charakter. Nie załamała drużyny ani słaba trzecia kwarta, przegrana 8-20, ani słaby początek kwarty czwartej, w której ostrowianie wyszli na 7-punktowe prowadzenie. Nasi gracze dalej realizowali przedmeczowe założenia, grali konsekwentnie i wygrywali wiele pojedynków 1 na 1. Robert Johnson doskonale sprawdził się w rywalizacji z jednym z liderów zespołu z Ostrowa, Jamesem Florencem. W samej końcówce spotkania ostrowianie spudłowali kilka rzutów z gry, podczas gdy w naszej drużynie ważne trójki trafili Muhammad-Ali (jedyna trójka w tym meczu tego gracza) oraz Grzesiek Kulka, który w 4. kwarcie już wcześniej trafił za 3 pkt., choć z innej pozycji. "Ali" w pierwszym meczu ze Stalą był niezwykle aktywny, szukał gry w kontakcie, oddawał rzuty z niełatwych pozycji i wymuszał przewinienia.







Tak grająca Legia, jak w poniedziałkowy wieczór, ma szansę raz jeszcze sprawić niespodziankę. A może nawet sensację, bowiem stan rywalizacji 2-0 dla Legii byłby największym zaskoczeniem całej drabinki play-off. Na pewno kibice będą ciekawi, jak zareagują gracze Stali, bez których mało kto wcześniej potrafił wyobrazić sobie finał tegorocznych rozgrywek. Po pierwszym, bardzo dobrym meczu w naszym wykonaniu, jesteśmy jednak pełni wiary, że legioniści są w stanie zwyciężyć po raz drugi. Dla ostrowian była to dopiero trzecia ligowa porażka w obecnym sezonie na własnym parkiecie. W środę, po zaledwie jednym dniu odpoczynku, spore znaczenie może mieć regeneracja. Nasi zawodnicy, grając w ostatnim czasie bardzo intensywnie ze względu na udział w rozgrywkach FIBA Europe Cup, mają spore doświadczenie w rozgrywaniem meczów w krótkich odstępach czasu. Może właśnie udana europejska przygoda i doświadczenie tam nabyte zaprocentuje w drugim meczu tej serii.



Środowy mecz rozpocznie się o godzinie 18:30 w Arenie Ostrów. Bezpośrednią transmisję pokaże Polsat Sport Extra. Bilety na ten mecz cały czas są dostępne w serwisie abilet.pl.



ARGED BM STAL OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Liczba wygranych/porażek: 22-9

Liczba wygranych/porażek u siebie: 13-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 92,6 / 81,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 48,9%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 57,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 78,2%



Skład: James Florence, Trey Drechsel, Michał Pluta, Krzysztof Rozpędowski (rozgrywający), Kobi Jordan Simmons, Jakub Garbacz, James Palmer Jr., Łukasz Wojciechowski, Igor Wadowski (rzucający), Denzel Andersson, Jarosław Mokros, Kamil Nawrot, Bartosz Rachwalski (skrzydłowi), Damian Kulig, Jakub Wojciechowski, Michael Young (środkowi)

trener: Igor Milicic, as. Andrzej Urban, Konrad Kaźmierczyk



Przewidywana wyjściowa piątka: James Florence, Trey Drechsel, Jakub Garbacz, Michael Young, Damian Kulig



Najwięcej punktów: James Palmer Jr. 489 (śr. 15,8), Michael Young 408 (13,2), James Florence 374 (12,1), Kobi Jordan Simmons 336 (13,4).



Ostatnie wyniki: Astoria (d, 83:73), Śląsk (d, 83:74), Anwil (d, 66:79), Czarni (w, 88:80), King (d, 84:74), MKS (w, 96:112), Trefl (d, 86:78), Legia (d, 96:92), Twarde Pierniki (w, 105:98), GTK (w, 70:122), Spójnia (d, 91:82), HydroTruck (w, 83:78), Start (w, 77:88), Zastal (d, 105:98), Arka (d, 98:75), Astoria (w, 83:86), Śląsk (w, 79:69), Anwil (w, 107:88), Czarni (d, 82:83), King (w, 79:118), MKS (d, 91:80), Trefl (w, 77:101), Legia (w, 84:114), Twarde Pierniki (d, 96:74), GTK (d, 78:77), Spójnia (w, 61:105), HydroTruck (d, 108:84), Start (d, 99:62), Zastal (w, 86:85), Arka (w, 73:102), Legia (d, 78:82).



Ostatnie mecze obu drużyn:

18.04.2022 Stal Ostrów 78:82 Legia Warszawa (I runda play-off)

13.02.2022 Legia Warszawa 84:114 Stal Ostrów

23.10.2021 Stal Ostrów 96:92 Legia Warszawa

17.04.2021 Stal Ostrów 95:87 Legia Warszawa (półfinał play-off)

15.04.2021 Legia Warszawa 67:80 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

14.04.2021 Legia Warszawa 80:85 Stal Ostrów (w Ostrowie, półfinał play-off)

07.02.2021 Stal Ostrów 89:81 Legia Warszawa

24.10.2020 Legia Warszawa 89:73 Stal Ostrów

04.01.2020 Legia Warszawa 75:104 Stal Ostrów

26.01.2019 Stal Ostrów 84:62 Legia Warszawa

13.10.2018 Legia Warszawa 68:77 Stal Ostrów

03.02.2018 Stal Ostrów 75:60 Legia Warszawa

22.10.2017 Legia Warszawa 63:75 Stal Ostrów



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 28-17

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 15-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 83,5 / 81,4

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,5%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,6%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,1%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 441 (śr. 14,2), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 372 (12,0), Robert Johnson 283 (20,2).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82).



Termin meczu: środa, 20 kwietnia 2022 roku, g. 18:30

Adres hali: Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Kowalczyka 1 (Arena Ostrów)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Ceny biletów: 25 zł (ulgowe), 45 i 60 zł (normalne)

Transmisja: Polsat Sport Extra