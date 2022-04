Vuković ochodzi z Legii po sezonie

Aleksandar Vuković podczas rozmowy z Canal+ po meczu z Piastem Gliwice przyznał, że nie będzie trenerem Legii Warszawa w kolejnym sezonie. - Moja przyszłość jest jasna. Kończę pracę w Legii ostatniego dnia obecnego sezonu. Chcę zostawić zespół w lepszym miejscu niż jest teraz. Na tym się koncentruję. Wiedziałem od początku, że nie będę wiecznie pracował w Legii. Nie ukrywam, że swoją przyszłość wiążę z Ekstraklasą. Jestem otwarty na pracę w innych klubach - powiedział "Vuko". - Generalnie dziwię się, że ktoś jest zdziwiony, że jest inaczej. Mówiłem wcześniej i było to powszechnie wiadome, że będę do końca sezonu. Nie było tematu, że będą rozważany na dłużej, że będą na to szanse. Wiem, że drużyna o tym wie i zrobimy wszystko, żeby dokończyć sezon w możliwie najlepszy sposób. Na pewno będą dyskusje czy to pomaga czy nie. Aczkolwiek od początku zakładałem, że będę do końca sezonu i walczę, żeby drużyna wyszła z tej sytuacji, w której się znalazła. Mimo dzisiejszej porażki jesteśmy na dobrej drodze, żeby gra wyglądała lepiej niż wcześniej. Nie mam nic więcej do dodania - dodał na konferencji trener.

1234 - 5 minut temu, *.tpnet.pl Naprawdę szacunek dla niego, że wrócił wyciągnąć nas z bagna ale przestańmy udawać, że to odpowiedni dla nas trener. Dobrze, że odchodzi bo widać, że tego poziomu już nie przeskoczy. Z nim po prostu lepiej nie będzie. Gość jest tak uparty ze wszystkim co sobie ubzdura w tym serbskim łbie, że będę bardzo zdziwiony jeśli odniesie sukces trenując jakiś inny zespół. Oczywiście życzę mu powodzenia gdziekolwiek by nie pracował. odpowiedz

Micha(L) - 13 minut temu, *.chello.pl Szacun Vuko, dałeś radę, gdy inni ..... w majty. Szacun!!! odpowiedz

Bie(L)any - 28 minut temu, *.vectranet.pl ... bez żalu Pinokio

Teraz może Ci się uda zakotwiczyć w skislej bo jako piłkarz swego czasu nie zdążyłeś cichcem czmychnąć...

Musi trafić do klubu bez większych osobowości bo inaczej znów będzie konflikt i problem tak jak u Nas ... Tak skończyli Carlitos Malarz Radović Kucharczyk czy Boruc ...

odpowiedz

77/82 - 45 minut temu, *.chello.pl Żeby tylko nie zdążył nas jeszcze spuścić do I ligi na odchodne... odpowiedz

Szyszko - 1 godzinę temu, *.chello.pl Uciekaj Vuko z tego bagna amatorów na stanowiskach i niewdzięczników internetowych. Zobaczymy co tu z tym szrotem w składzie kolejny wynalazek na grubej pensji zrobi. Za pół roku znowu będzie lament. Ludzie ukierunkujcie swoje oczekiwania tam gdzie jest od lat źródło rozkładu klubu. Myślenie nie boli odpowiedz

Hg - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Wielki błąd Zielińskiego. Vuko to najlepszy trener w naszej lidze i myślę, że w przyszłym klubie to pokaże tak jak dzisiaj Mosór odpowiedz

1234 - 10 minut temu, *.tpnet.pl @Hg: Prima aprilis był jakiś czas temu. odpowiedz

koneser polskiej piłki klubowej - 1 godzinę temu, *.plus.pl tu by Mourinho nie podołał jeśli tyle meczów jest ustawianych, trener nie ma żadnej wpływu na mecze w extraklasie - powtarzam to od lat odpowiedz

Anty enes i lady boys - 1 godzinę temu, *.orange.pl Nareszcie koniec tej "mitycznej" szkoły iciów odpowiedz

Arek - 51 minut temu, *.tpnet.pl @Anty enes i lady boys: no, chyba nie do końca. A Runjaić? odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dzięki Vuko za wszystko. Z tymi gamoniami i tak dużo osiągnąłeś.

Niech przyjdzie inny trener i bez wzmocnień osiągnie więcej a wtedy przyznam,że Vuko to słaby trener. odpowiedz

Michał - 1 godzinę temu, *.plus.pl Szkoda... ale po dzisiejszym meczu widać że nikt.... może Josue za LEGIĘ naszą LEGIĘ zabijać się nie będzie. Mladenovica Pekhart Slisz sprzedać jak naj najszybciej. To co oni grają..mam...i zarabiają to tragedia. Mioduski Pan won powinno obowiązywać dalej. Miejmy nadzieję że jeszcze nie spadniemy. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. Nie wesołe te święta Legijne.... dzisiaj. Pozdro odpowiedz

rudy102204 (L) - 2 godziny temu, *.orange.pl "Wiedziałem od początku, że nie będę wiecznie pracował w Legii. Nie ukrywam, że swoją przyszłość wiążę z Ekstraklasą. Jestem otwarty na pracę w innych klubach - powiedział "Vuko"."

Dziękuję i dobranoc... Chwała mu za to co zrobił ale te jego pier...enie o Legijnym DNA i decydowanie zero jedynkowe ktoś jest godny gry a kto nie w Legii... Zadufanie w sobie i przerosłe Ego nigdy nie zaprowadza go na szczyt, Robił i zrobił dużo dobrego ale niestety tyle samo złego tez... Ja za nim tęsknił nie będę, uważam że pewnych ludzi powinien poszanowac bardziej bo zasługują i zasługiwali na to bardziej niż on... Ale mimo wszystko powodzenia... Wieczny idealny najlepszy na świecie drugi trenerze którym zawsze i tylko powinieneś byc odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.autocom.pl Jeszcze 5 razy powiedz w mediach, ze odchodzisz to na pewno to pomoze druzynie sie skoncentrowac zeby zostawic ją w takim miejscu, w ktorym chcesz. odpowiedz

Phoenix(L)k - 1 godzinę temu, *.aster.pl @L:



Nie musi mówić - starczy, że co drugi dzień na pierwszych stronach gazet czyta, z kim tym razem el pudello się już dogadał na stanowisko trenera... odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl A nie da rady wcześniej? odpowiedz

VUKO MIAŁEŚ ZOSTAĆ NA DRUGIM PLANIE I TRZYMAĆ SZATNIE A TWOJA HISTORIA PIERWSZEGO TRENERA POKAZAŁA ŻE CIE TO PRZEROSŁO... - 2 godziny temu, *.120.126 A JA SWOJE , VUKO NIGDY NIE BYŁ I NIE BĘDZIE 1 TRENEREM JEST NAJLEPOSZYM DRUGIM TRENEREM PO CO PCHAŁ SIE NA PIERWSZEGO KIEDY JEST NAJLEPSZYM Z SUKCESAMI ASYSTENTEM! odpowiedz

MarcinWLD - 2 godziny temu, *.chello.pl Widząc co się dzieje w tym klubie, to chociażby przyszedł Klopp czy Guardiola to by go wyje... po kilku miesiącach. Vuko wielkie dzięki bo dzięki tobie Legia nie wisi w strefie spadkowej. Marzy mi si w końcu trener na lata w Legii.

( PS. Wiem że Vuko nie zwolnili - kończy mu się kontrakt ) odpowiedz

Semper Fi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl WTF? odpowiedz

Kiku78 - 2 godziny temu, *.194-24-dolnet.pl Nareszcie uffffffff. By by trenerzyno odpowiedz

Kibic - 1 godzinę temu, *.net.pl @Kiku78: ale znawca. odpowiedz

