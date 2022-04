Vuković odchodzi z Legii po sezonie

+ dodaj komentarz

A wg mnie Vuko mógłby zostać.To nie jest jego wina ,że mamy cyrkowców na obronie,którzy co i rusz asysty przeciwnikom prezentują.Jednak w jakiś sposób wydobył tę drużynę z najgorszego dołu i jeżeli uda im si ostatecznie utrzymać to powinien zostać z opcją przebudowy zespołu.Mam wrażenie,że po tych doniesieniach,że trener na pewno odejdzie,a było tydzień-dwa tygodnie temu to z tej drużyny wyraźnie zeszło powietrze.Oby nowy trener poukładał to wszystko na nowo ale bez sporych wzmocnień będzie o to bardzo ciężko

LEGIO czy Wam nie zalezy na osiagnieciu jak najwyzszej lokaty na koniec sezonu to o czym to swiadczy co pokazal wczorajszy mecz to nie jest tak ze z Piastem nie mozemy wygrac lub zremisowac ale wiemy co zostalo zagrane !

@WSL: tym gówniarzom na Niczym nie zależy ,nawet nie potrafią się dobrze wypromować by się dobrze sprzedać po sezonie , za dużo kasy płacą , przykład Wieteska kto go kupi wstyd do reprezentacji go powoływać , Rose co pokazał , Johanson ciągle coś go boli pierwsze z brzegu przykłady ,pozdro

nie rozumiem komentujących, którzy wymagają szacunku dla Vuko za to, ze „wrócił”, „wyciąga nas z bagna”, itd. Vuko nigdzie nie musiał wracać, bo wciąż miał obowiązujący kontrakt. Po zwolnieniu z Legii dostawał oferty od innych klubów ekstraklasy, ale je odrzucał, bo nie oferowały one tyle ile dostawałby za nic nie robienie w ramach wciąż obowiązującego kontraktu z Legia. Gdyby Vuko nie wrócił to by automatycznie zerwał kontrakt. Biorąc pod uwagę jego opinie, które wygłaszał o DM szacunek by zyskał, gdyby nie wrócił do Legii i zerwał kontrakt w imię honoru. Nie zerwał tego kontraktu, wrócił do Legii. Ale to jest zwykły trener, który ma do wypełnienia zadania i tyle. Ma on zdolność odbudowania atmosfery, ale same śpiewanie piosenek z piłkarzami nie wystarczy do tego, by osiągnąć coś w pucharach. Vuko jest na Legie za krótki i całe szczęście, ze odchodzi. Za to, że wrócił należy mu się taki sam szacunek, jak każdemu z nas, gdy przyjdziemy punktualnie do pracy…

