Jędrzejczyk nie zagra z Pogonią

Poniedziałek, 18 kwietnia 2022 r. 23:29 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 87. minucie meczu z Piastem Gliwice żółtą kartkę za faul zobaczył Artur Jędrzejczyk. Było to już ósme tego typu upomnienie obrońcy w obecnym sezonie, co oznacza, że nie będzie on mógł wystąpić w niedzielnym spotkaniu z Pogonią Szczecin.