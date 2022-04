Odarci ze złudzeń

Wtorek, 19 kwietnia 2022 r. 12:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

W poniedziałek ostatecznie prysły nadzieje, że Legia powalczy o 4. miejsce w ligowej tabeli. Choć już od kilku kolejek taki scenariusz należało traktować jako bardzo mało prawdopodobny, to jednak przy pewnym zbiegu okoliczności i serii zwycięstw drużyny ze stolicy, mógł się wydarzyć. Po wygranej Lechii w Zabrzu i porażce Legii z Piastem, przewaga gdańszczan nad warszawiakami urosła aż do 13 punktów, a do końca sezonu do zdobycia pozostało maksymalnie 15 oczek. Oznacza to, że Legii nie zobaczymy w przyszłym sezonie w europejskich pucharach.



Poprzednio taka sytuacja miała miejsce po sezonie 2009/10, kiedy to Legia zajęła 4. miejsce i nie awansowała do pucharów na sezon 2010/11. Od tamtej pory legioniści za każdym razem walczyli o Ligę Mistrzów lub Ligę Europy.







Koniec sezonu?



Ponownie musimy opuścić głowy i zerknąć na dolne rejony tabeli, bo tam nie wszystko jest jeszcze jasne. Przewaga "Wojskowych" nad miejscem spadkowym wynosi aktualnie 7 punktów. To sporo i o ligowy byt można być względnie spokojnym. Pod Legią są dwie drużyny, z którymi przyjdzie jeszcze się zmierzyć - Stal Mielec i Jagiellonia Białystok. W pozostałych do rozegrania 5 kolejkach wystarczy wygrać raz lub dwa, by główny wiosenny cel osiągnąć. Potrzebne będzie utrzymanie odpowiedniej koncentracji, nad czym stara się nieustannie pracować Aleksandar Vuković. Serb w wypowiedziach sugeruje, że nie jest to łatwe. Piłkarze są świadomi, że o nic już nie grają. Wiedzą, że za moment w klubie pojawi się nowy szkoleniowiec, a kilku przymierza się do opuszczenia klubu. Dlatego obecny trener nie zamierza eksperymentować: - Do samego końca będziemy chcieli grać najmocniejszym składem, na jaki nas będzie stać w danej chwili. Niezależnie od tego, co jesteśmy w stanie ugrać. Mamy obowiązek grać i wygrywać. Może być tak, że któryś z młodych dostanie szansę, ale nic na siłę i nic na pokaz. Niektórzy już wykorzystali okazję, bo są w meczowej kadrze. Na boisko będą wychodzić najlepsi, żeby zwiększyć szanse na wygraną - mówi Serb.



W kuluarach coraz częściej pojawiają się informacje o problemach z Arturem Borucem, który został odsunięty od kadry meczowej. Kontrakt 42-letniego bramkarza wygasa w czerwcu i nie należy się spodziewać, że zostanie przedłużony. Jednocześnie mimo wewnętrznych problemów wypadałoby zorganizować dla Boruca mecz pożegnalny, a w tej chwili chyba nie jest to takie oczywiste.





SONDA Czy Legia Warszawa spadnie z Ekstraklasy w sezonie 2021/22? tak nie