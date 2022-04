Terminarz PEŻ na sezon 2022

W ostatni weekend maja rozpoczną się rozgrywki Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2022. Do rywalizacji kolejny raz z kolei przystąpi załoga sekcji żeglarskiej Legii Warszawa, która w ostatnim sezonie wywalczyła brązowy medal mistrzostw Polski . W sezonie 2022 odbędą się cztery dwudniowe zawody zaliczane do klasyfikacji PEŻ. Start nowego sezonu będzie miał miejsce w dniach 28-29 maja w Sopocie. Druga runda odbędzie się 9-10 lipca w Gdyni, trzecia w ostatni weekend sierpnia w Szczecinie, zaś runda finałowa po raz drugi z rzędu - na Zalewie Zegrzyńskim (w dniach 24-25 września). Terminarz Polskiej Ekstraklasy Żeglarskiej w sezonie 2022: 28-29 maja - Sopot 9-10 lipca - Gdynia 27-28 sierpnia - Szczecin 24-25 września - Warszawa

