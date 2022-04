Legia Warszawa 19-17 Budowlani Łódź

W meczu 9. kolejki 1. ligi rugbyści Legii Warszawa wygrali 19-17 z Budowlanymi Łódź. Do przerwy legioniści przegrywali 5-12. Po ośmiu seriach gier Legia zajmuje 3. miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku maja, a przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie niepokonana Sparta Jarocin. I liga: Legia Warszawa 19-17 (5-12) Budowlani Łódź Punkty Legia: Adam Wojtacki 5 (1P), Clemoet Gimet 5 (1P), Saba Kharaishvili 5 (1P), Mikołaj Kacz 2 (1pd), Jojua Akaki 2 (1pd) Punkty Budowlani: Michał Łaszcz 7 (1P, 1pd), ? 5 (1P), ? 5 (1P) P - przyłożenie, 5 pkt. pd - podwyższenie, 2 pkt. K - karny, 3 pkt. Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

@Kacper - 1 godzinę temu, *.chello.pl Wiadomo juz kiedy bedzie mecz AZS AWF Warszawa - Legia Warszawa ? odpowiedz

Ja - 1 godzinę temu, *.chello.pl @@Kacper: prawdopodobnie 14.V odpowiedz

