III liga: Legionovia Legionowo 2-0 Legia II Warszawa

W meczu 27. kolejki III ligi Legia II przegrała 0-2 na wyjeździe z aktualnie liderującą Legionovią Legionowo. W 10. minucie dobrą sytuację stworzyli gospodarze, jednak legioniści zdołali wybić piłkę na rzut rożny. W końcówce pierwszej odsłony pierwszą bramkę dla Legionovii zdobył Bartosz Mroczek, który z ok 13 metrów posłał piłkę między nogami Jakuba Trojanowskiego. Dziewięć minut po przerwie gospodarze otrzymali rzut karny po zagraniu ręką Patryka Konika, a szansę z jedenastu metrów wykorzystał Michał Bajdur. Kolejne spotkanie odbędzie się w najbliższą środę w LTC, a rywalem stołecznego zespołu będzie Wissa Szczuczyn. III liga: Legionovia Legionowo 2-0 (1-0) Legia II Warszawa 1-0 - 41' Bartosz Mroczek 2-0 - 54' Michał Bajdur (karny) Legia II: 1. Jakub Trojanowski – 17. Nikodem Niski (67' 19. Jakub Kwiatkowski), 2. Ihor Charatin, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko – 8. Patryk Pierzak, 20. Bartłomiej Ciepiela (46' 6. Filip Laskowski), 23. Igor Strzałek – 11. Ramil Mustafajew (46' 9. Wiktor Kamiński), 7. Dawid Dzięgielewski (78' 3. Jakub Czajkowski), 21. Kacper Skwierczyński (46' 15. Damian Warnecki) żółte kartki: Mustafajew (Legia II) sędzia: Dawid Deptuła

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

SyLwunia - 57 minut temu, *.219.45 Czemu nie gra Arek Ciach? Najlepszy zawodnik? odpowiedz

Tom Horn - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Ha ha ha jak ta legia ma wprowadzać młodych piłkarzy,np.takiego Włodarczyka który gra tylko i wyłącznie ze jego pożal się Boże tatuś był kupa śmiechu pilkarzem.A do tego ta drużyna gra w 3 lidze.Kiedyś jak trenerem byl Kubicki to rezerwy legii grały w 2 lidze a jego drużyna była na pierwszym miejscu.Z kolei taki Lech ma zaplecze w drugiej lidze i znajduje sie w przedziale 3-6.A te miejsca gwarantują baraz o ekstraklase,mimo że i tak rezerwy Lecha nie będą mogły grać nawet w pierwszej lidze gdyby udało im sie awansować.Bardzo słabo wygląda zaplecze naszej jedynki,i nic nie wskazuje na to ze będzie lepiej odpowiedz

L - 38 minut temu, *.aster.pl @Tom Horn: bedzie mogl grac w 1 lidze, potrenuj przepisy i nie klam, ze kiedys rezerwy Legii graly w 2 lidze bo nigdy nie mogly tam grac. A Lech faktycznie ma super zaplecze, dlatego w ostatnim meczu gral u nich az 1 Polak, ktory jest juz sprzedany. Ale powiedzmy wiecej, wg twojej logiki doskonale zaplecze ma Slask Wroclaw. Zaraz z tego zajebistego zaplecza spadna z ligi. odpowiedz

BAY!BAY!GOŁĘBIOWSKI! - 1 godzinę temu, *.168.140 NIE TO SLAWNY GOLĘBIOWSKI ZNOWU MIESZA SKLADEM W JEDYNCE MIESZAŁ I TU MIESZA DOWIDZENIA!GOŁĘBIOWSKI!GOOD!BAY!AND NO WELCOM! odpowiedz

Jerry - 2 godziny temu, *.centertel.pl O matko!? Mamy jeszcze szansę na awans? odpowiedz

SŁAWEK(L) - 20 minut temu, *.play-internet.pl @Jerry: Nie mamy po dzisiejszej przegranej, o awans to trzeba grać od sierpnia, postawić cel i do tego się przyłożyć. Zobaczymy jak to wszystko Zieliński będzie układał w czerwcu przed nowym sezonem. odpowiedz

Grimmer - 2 godziny temu, *.chello.pl byli zmęczeni po środzie odpowiedz

Marcin - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Dobra ta akademia - najlepsza w kraju

odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.