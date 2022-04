Siatkówka

Krispol Września 0-3 Legia Warszawa. Legia na 7. miejscu

Niedziela, 24 kwietnia 2022 r. 19:30 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W rewanżowym meczu play-off o miejsca 7-8 Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Krispolem Września 3-0. Pierwsze spotkanie legioniści przegrali 2-3, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczny był złoty set. W nim lepsi okazali się legioniści i to oni zajmą 7. miejsce na zakończenie debiutanckiego sezonu w 1. lidze.



Krispol Września 0-3 Legia Warszawa

sety: 15-25, 21-25, 22-25, złoty set 17-19