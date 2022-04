W meczu 25. kolejki Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała 2-5 na wyjeździe z aktualnym liderem, Piastem Gliwice. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0 po bramce Mariusza Milewskiego. 30 kwietnia o godzinie 18:00 stołeczny zespół podejmie Słoneczny Stok Białystok. Piast Gliwice 5-2 Legia Warszawa 0-1 03:55 Mariusz Milewski 1-1 22:04 Michał Szymczak (sam.) 2-1 27:45 Sebastian Szadurski 3-1 30:38 Miguel Pegacha 4-1 30:59 Miguel Pegacha 4-2 32:46 Mariusz Milewski 5-2 39:14 Vinicius Lazzaretti żółte kartki: Vinicius Lazzaretti, Sebastian Szadurski - Michał Szymczak czerwona kartka: Sebastian Szadurski

