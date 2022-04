Legia Warszawa 85-81 Stal Ostrów Wielkopolski. Legia w półfinale!

W 3. meczu ćwierćfinałowym fazy play-off Legia Warszawa wygrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 85-81. Tym samym legioniści sprawili ogromną niespodziankę - wyeliminowali aktualnego mistrza Polski 3-0 i awansowali do półfinału! Rywalem Zielonych Kanonierów będzie zwycięzca dwumeczu Anwil Włocławek - Twarde Pierniki Toruń, w tej rywalizacji jest 2-1 dla Anwilu. Legia Warszawa 85-81 Stal Ostrów Wielkopolski kwarty: 20-18, 26-18, 19-33, 20-12 Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)] 18. R. Cowels III 25 (7) 3. R. Johnson 18 (2) 50. A. Kemp 11 14. G. Kulka 8 (2) 55. Ł. Koszarek 7 (1) --- 11. J. Skifić 9 (1) 5. M. Abdur-Rahkman 5 91. D. Wyka 2 31. G. Kamiński 0 0. J. Sadowski - 4. S. Kołakowski - Stal Ostrów Wielkopolski [punkty, (celne za trzy)] 2. T. Drechsel 14 (2) 30. J. Garbacz 13 (3) 77. D. Kulig 11 8. M. Young 6 1. J. Palmer Jr. 4 --- 0. J. Florence 12 (2) 5. D. Andersson 12 (3) 3. K. Simmons 8 12. J. Mokros 1 10. I. Wadowski - 18. J. Wojciechowski - 55. M. Pluta - widzów: 1500

Czarni Słupsk - 15 minut temu, *.52.135 Wspaniały sezon, Legii kibicuję od 1 klasy podstawówki (brat to we mnie zaszczepił), w podobnych latach zacząłem też kibicować Czarnym Słupsk (koszykówka) i pierwszy raz doczekałem, że zdobyli 1 miejsce po sezonie zasadniczym i to jako beniaminek po olbrzymich turbulencjach kilka lat temu! Pamiętam jeszcze mecze Legii w 2 lidze i powrót Starucha "na gniazdo". Jutro mecz Czarnych - może już jutro obie najlepsze dla mnie kluby będą w półfinale? Pozdrawiam [L] odpowiedz

ziutek - 21 minut temu, *.vectranet.pl Ekstra! odpowiedz

lucho_83 - 25 minut temu, *.chello.pl Brawo Panowie!!! odpowiedz

Nagrzany - 26 minut temu, *.151.173 Były czyrliderki? Będą hot foty? odpowiedz

Jurant - 26 minut temu, *.cyfrowypolsat.pl Cowels to rzucił 7 trójek a nie dwie jak piszecie odpowiedz

ws - 30 minut temu, *.vectranet.pl Gratulacje! Ogromny sukces i szansa na medal w tym sezonie. Trzymajmy kciuki za Toruń aby wywalili Anwil. Chociaż wszystko jest możliwe. Jak ograliśmy Ostrów to jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Prawdę mówiąc nie wierzyłem że ich przejdziemy. odpowiedz

Horas Grant - 32 minuty temu, *.datapacket.com MAMY TO! Wielką Legię koszykarska stworzył Prezes Darek Mioduski. Legia Kosz, jedziemy na mistrza! odpowiedz

Dziaduszko - 39 minut temu, *.centertel.pl To miejsce że chociaż w kosza Legia mistrzem:) odpowiedz

Marcin - 41 minut temu, *.207.190 Brawo, brawo, brawo, dzisiaj rewelacyjny Cowels, bardzo dobry Kemp, dobry Johnson, niezawodny Kulka, cenne punkty Skifica i Koszarek u steru. Piękny rewanż za ubiegłoroczne granie i za porażki z sezonu zasadniczego, oby tak dalej!!! odpowiedz

???????????? - 48 minut temu, *.com.pl Brawo Legioniści. (L). Poczekajcie za nami to wtorku.. odpowiedz

grzesiek - 48 minut temu, *.centertel.pl A jakby tak sensacyjny MP co w sumie jest możliwe skoro wygrywa się z byłym ( a w zasadzie jeszcze obecnym) MP odpowiedz

DZIWIĘ SIĘ - 48 minut temu, *.com.pl Naprawdę się dziwie i Ludziom prowadzącym tą stronę jak i stronę Oficjalną Legii , że tak dużo czasu poświęcają średnim piłkarzykom , a tak mało jest o Koszykarzach Legii , którzy są w walce o Mistrzostwo Polski . odpowiedz

robson - 48 minut temu, *.chello.pl Panowie brawo !

kopacze powinni oglądać Wasze mecze i zobaczyć co to znaczy walka.



powodzeniania w 1/2 ! odpowiedz

????✌️ - 49 minut temu, *.com.pl Brawo brawo brawo. (L). Teraz tylko poczekajcie za nami do wtorku ... odpowiedz

mikio123 - 49 minut temu, *.tpnet.pl 20-12*

Brawo!!! odpowiedz

