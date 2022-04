Marciniak sędzią meczu z Pogonią Szczecin

Komentarze (8)

+ dodaj komentarz

dodaj

jo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Kompletnie nieważne kto będzie sędzią w meczu o nic. Do końca sezonu ta drużyna walczy o złotą patelnię... Czy ten, czy inny mecz wygrają lub przegrają utrzymanie raczej jest pewne. Zastanawiam się tylko teraz, czym pasjonują się kibice zespołów, które co roku o gówno walczą.. odpowiedz

Walker vel koniotluk - 2 godziny temu, *.virginm.net Pogon czy inna popierdulka-nie ma zadnego odpuszczania ,zeby tylko Lech nie zdobyl tytulu,osobiscie jesli my nie zdobywamy go to guzik mnie to obchodzi kto zajmie pierwsze miejsce.

Legia Legia,zawsze w kazdym meczu musi walczyc o zwyciestwo,Vuko specjalnie powinien sie spiac na ostatnie mecze i wycisnac z nich ile wlezie by prezesowi uzymslowic ,ze zmiana trenera nic nie da jesli ma sie sporo gownianych pilkarzy.

Wlaczymy o 3 punkty w szczesicnie ,a jak beda pilkarzyki ;truchtac' [po boisku to bedzie nalezyal sie im przyslowiowy 'lisc' pod stadionem. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Walker vel koniotluk: na liścia to ty zasłużyłeś za tak pogardliwy stosunek do ojczystego języka! Do szkoły! odpowiedz

Paco - 2 godziny temu, *.190.43 No to nas załatwi . Zawsze musi odwalić numer. A wiesniaki z canal plus mu przyklaskujący jadą po Legii ile wlezie odpowiedz

matwij - 33 minuty temu, *.centertel.pl @Paco: jasne, złej baletnicy...

Jakbyśmy dobrze grali to czy ten czy inny bym nam nie zaszkodził. A że piłkarzyki g...no potrafią to wyniki są jakie są. Sędzia nam mistrzostwa ani nie wygrał, ani nie przegrał odpowiedz

Jan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Tylko zwycięstwo. odpowiedz

exsa - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Sedzia nie sprawdzajacy watpliwych sytuacji dotyczacyc karnych i innych poza polem karnym na VAR takze LEGIO nie ogladaj sie zagraj madrze i duzo lepiej jak ostatnio zebysmy KIBICE nie byli znow rozczarowani ! Powodzenia LEGIO !!! odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Stefański tradycyjnie będzie gwizdał łachowi. Biedna Stal Mielec nie ma czego szukać w tym meczu, bo wynik już jest ustalony przez posrańskich leśnych dziadków i centralę. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.